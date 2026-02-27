مواعيد مباريات الجولة العشرين من الدوري الممتاز

تنطلق في التاسعة والنصف مساء غد السبت منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الممتاز، والتي تُعد قبل الأخيرة في ختام الدور الأول من المسابقة، وسط ترقب جماهيري كبير مع احتدام المنافسة سواء على صدارة جدول الترتيب أو الهروب من مناطق الخطر.

انطلاق الجولة العشرين في أجواء رمضانية

تُقام جميع مباريات الجولة في تمام التاسعة والنصف مساءً، تماشيًا مع مواعيد المباريات خلال شهر رمضان المبارك، حيث تشهد الجولة إقامة عدة مواجهات قوية ومثيرة، يأتي في مقدمتها لقاء الأهلي أمام زد، في مباراة تحمل أهمية كبيرة للفريقين.

مواجهات السبت 28 فبراير

تشهد مباريات السبت أربع مواجهات، أبرزها لقاء الأهلي ضد زد، إلى جانب مباراة الإسماعيلي أمام الجونة، ووادي دجلة ضد سيراميكا، بالإضافة إلى مواجهة طلائع الجيش مع حرس الحدود. وتكتسب هذه المباريات أهمية خاصة في ظل سعي كل فريق لتعزيز موقعه قبل ختام النصف الأول من الموسم.

قمم الأحد 1 مارس

تستكمل الجولة يوم الأحد بعدد من اللقاءات القوية، يتصدرها صدام بيراميدز مع الزمالك، في مواجهة مرتقبة بين فريقين ينافسان بقوة على القمة. كما يلتقي البنك الأهلي مع سموحة، وإنبي مع المصري، بينما يواجه مودرن سبورت نظيره بتروجت، في مباريات قد تعيد ترتيب أوراق المنافسة.

ختام الجولة وراحة المقاولون

وتُختتم الجولة يوم الاثنين بلقائي الاتحاد السكندري أمام غزل المحلة، وفاركو ضد كهرباء الإسماعيلية، بينما يحصل المقاولون العرب على راحة في هذه الجولة، باعتباره الفريق الوحيد الذي خاض 19 مباراة حتى الآن، ويتبقى له لقاء أمام الأهلي يوم 5 مارس.

نظام جديد بعد نهاية المرحلة الأولى

عقب نهاية الدور الأول، سيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين؛ تضم الأولى سبعة فرق تتنافس على لقب الدوري، بينما تتصارع 14 فريقًا في المجموعة الثانية من أجل ضمان البقاء في الدوري الممتاز، ما يزيد من حدة المنافسة في الجولات المقبلة