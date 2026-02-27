قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شرط أمريكي لعقد لقاء بين روبيو ووزير خارجية سوريا في ميونيخ
مواعيد مباريات الجولة العشرين من الدوري الممتاز
تعاون مصري صومالي لتدشين مشروعات صيد مشتركة وتعظيم استغلال الثروات السمكية
سعر الدولار اليوم 27-2-2026
تقارير استخباراتية أمريكية تنفي مزاعم ترامب بشأن صواريخ إيران العابرة للقارات
انهيار وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان وتجدد المواجهات الدامية
مخمور أم مريض نفسي.. أقاويل تحيط بصاحب سيارة العلم الإسرائيلي
استشهاد 5 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27-2-2026 والقنوات الناقلة
تعرف على سعر الذهب اليوم 27-2-2026
طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي
هيلاري كلينتون تدلي بشهادتها في قضية جيفري إبستين أمام الكونجرس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات الجولة العشرين من الدوري الممتاز

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

تنطلق في التاسعة والنصف مساء غد السبت منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الممتاز، والتي تُعد قبل الأخيرة في ختام الدور الأول من المسابقة، وسط ترقب جماهيري كبير مع احتدام المنافسة سواء على صدارة جدول الترتيب أو الهروب من مناطق الخطر.

انطلاق الجولة العشرين في أجواء رمضانية

تُقام جميع مباريات الجولة في تمام التاسعة والنصف مساءً، تماشيًا مع مواعيد المباريات خلال شهر رمضان المبارك، حيث تشهد الجولة إقامة عدة مواجهات قوية ومثيرة، يأتي في مقدمتها لقاء الأهلي أمام زد، في مباراة تحمل أهمية كبيرة للفريقين.

مواجهات السبت 28 فبراير

تشهد مباريات السبت أربع مواجهات، أبرزها لقاء الأهلي ضد زد، إلى جانب مباراة الإسماعيلي أمام الجونة، ووادي دجلة ضد سيراميكا، بالإضافة إلى مواجهة طلائع الجيش مع حرس الحدود. وتكتسب هذه المباريات أهمية خاصة في ظل سعي كل فريق لتعزيز موقعه قبل ختام النصف الأول من الموسم.

قمم الأحد 1 مارس

تستكمل الجولة يوم الأحد بعدد من اللقاءات القوية، يتصدرها صدام بيراميدز مع الزمالك، في مواجهة مرتقبة بين فريقين ينافسان بقوة على القمة. كما يلتقي البنك الأهلي مع سموحة، وإنبي مع المصري، بينما يواجه مودرن سبورت نظيره بتروجت، في مباريات قد تعيد ترتيب أوراق المنافسة.

ختام الجولة وراحة المقاولون

وتُختتم الجولة يوم الاثنين بلقائي الاتحاد السكندري أمام غزل المحلة، وفاركو ضد كهرباء الإسماعيلية، بينما يحصل المقاولون العرب على راحة في هذه الجولة، باعتباره الفريق الوحيد الذي خاض 19 مباراة حتى الآن، ويتبقى له لقاء أمام الأهلي يوم 5 مارس.

نظام جديد بعد نهاية المرحلة الأولى

عقب نهاية الدور الأول، سيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين؛ تضم الأولى سبعة فرق تتنافس على لقب الدوري، بينما تتصارع 14 فريقًا في المجموعة الثانية من أجل ضمان البقاء في الدوري الممتاز، ما يزيد من حدة المنافسة في الجولات المقبلة

الاهلي زد اف سي دوري نايل اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

الصفقة تمت.. لاعب الأهلي يوقع لـ الزمالك 4 مواسم

المتهمة "دعاء" وكلمة السر "شهد".. من هم قتلة عروس بورسعيد في منزل خطيبها؟

حاولت كشف أمر خطير فخلصوا عليها في منزل خطيبها.. من قتل فاطمة عروس بورسعيد؟

كشف اللغز فى القضية باعترافات دعاء زوجة شقيق خطيب المجنى عليها

بعد اعتراف المتهمة.. تفاصيل جديدة في واقعة مصرع عروس بورسعيد داخل منزل الزوجية

الأرصاد

ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس غدًا الجمعة

العروسين

سلفتها كلمة السر .. عروس بورسعيد خرجت من عش الزوجية بـ"الكفن الأبيض"

صرف مرتبات شهر مارس

قبل عيد الفطر.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 للعاملين بالدولة

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

محافظ البحيرة

تشييع مهيب وعزاء ممتد لوالد مي عمر في البحيرة بمشاركة الشيخ ممدوح عامر

ترشيحاتنا

البهاق

قنبلة 2026.. اكتشاف علاج يقضى على مرض البهاق من داخل الجسم

الكبد

عشان ماتوصلش للخطر .. أعرف أعراض تليف الكبد وعلاجه وطرق الوقاية

الفلفل الحلو

الفلفل الحلو يمتلك فوائد غير متوقعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد