غياب الأهلي وظهور زملكاوي .. تشكيل الأفضل في الجولة الـ 19 من الدوري المصري

أنتهت منافسات الجولة الـ 19 من بطولة الدوري المصري الممتاز والتي شهدت مواجهات قوية وصراع شرس على المربع الذهبي.

وحقق الأهلي الفوز على منافسه سموحة بصعوبة بهدف دون رد سجله مروان عثمان بعد تسديدة قوية من يوسف بلعمري ارتدت للمهاجم.

وفاز الزمالك على منافسه زد بنتيجة هدفين مقابل هدف فيما حقق بيراميدز الفوز على غزل المحلة بنتيجة 3-1.

وشهد تشكيل الأفضل في الجولة الـ 19 وجود لاعب وحيد من الزمالك وهو أحمد ربيع صاحب هدف الفوز على زد بجانب مهند لاشين نجم بيراميدز وغاب نجوم الأهلي عن التشكيل.

وجاء تشكيل الأفضل للجولة الـ 19وفق سوفا سكور كالتالي:

حراسة المرمى : علي الجابري “ كهرباء الإسماعيلية”

الدفاع :أحمد أيمن منصور “ المصري” - أحمد بحبح “بتروجت” - محمود الجزار “ البنك” - محمود شديد قناوي “بتروجت ”

الوسط: أحمد ربيع “الزمالك” - محمد رضا بوبو “ سيراميكا كليوباترا ” - مهند لاشين “ بيراميدز”

الهجوم : أسامة فيصل “ البنك” - ميدو جابر “المصري” - محمد عماد “ الجونة”