منتخب مصر يُواجه مالي بافتتاح مبارياته في النافذة الثانية لتصفيات كأس العالم للسلة

يواجه منتخب مصر الأول لكرة السلة نظيره مالي في أولى مبارياته بالنافذة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2027، والتي تستضيفها صالة برج العرب بالإسكندرية حتى الأول من مارس المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، على أن يسبقها لقاء أنجولا وأوغندا في الساعة الثامنة مساءً.

وكان أجوستي بوش قد اختار 12 لاعبًا في القائمة النهائية لمنتخب مصر، وهم: عمرو الجندي، عاصم مرعي، عمر طارق، أنس أسامة، إيهاب أمين، أحمد عادل دولا، خالد عبدالناصر، باتريك جاردنر، مهاب ياسر، آدم موسى، أحمد ياسر ريحان، وبيبو زهران.

وتستضيف صالة برج العرب بالإسكندرية منافسات النافذة الثانية للمجموعة الرابعة، التي تضم المنتخب الوطني إلى جانب منتخبات أنجولا، أوغندا، ومالي، خلال الفترة من 26 فبراير وحتى 1 مارس المقبل.

ويستهل المنتخب الوطني مشواره بمواجهة منتخب مالي يوم الخميس 26 فبراير في تمام الساعة 11 مساءً، قبل أن يلتقي أنجولا يوم السبت 28 فبراير في التوقيت ذاته، ويختتم مبارياته بمواجهة أوغندا يوم الأحد 1 مارس، الساعة 11 مساءً.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة إلى المرحلة الثانية والأخيرة من التصفيات.