رياضة

تعرف على نتائج الجولة الثالثة عشر من الدور التمهيدي لدوري كرة السلة

دوري السلة
محمد سمير

أسدل الستار على منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدور التمهيدي لبطولة الدوري الممتاز لكرة السلة، وسط منافسة قوية بين جميع الفرق.

ونجح فريق سموحة في حسم ديربي الإسكندرية والفوز على نظيره الاتحاد بنتيجة 92-86، فيما فاز فريق الزمالك على نظيره بتروجت بنتيجة 92-70، بينما فاز المصرية للاتصالات على الجزيرة بنتيجة 72-59، وأخيرًا حقق الأهلي الفوز على سبورتنج بنتيجة 79-65.

وتُقام منافسات الدور التمهيدي بنظام الدوري من دورين بين الفرق الثمانية المشاركة، حيث يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للخاسر، وذلك للترتيب من الأول إلى الثامن، وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

ويشارك في الدور التمهيدي 8 فرق، وهي: الأهلي، والاتحاد السكندري، والزمالك، وسبورتنج، والجزيرة، والمصرية للاتصالات، وبتروجيت، وسموحة.

وتُعد بطولة دوري أليانز الممتاز لكرة السلة، الأبرز على مستوى الموسم المحلي، حيث يتأهل بطلها إلى الدوري الإفريقي، والذي يمثل بوابة الوصول إلى كأس العالم للأندية.

وتُذاع مباريات دوري أليانز مباشرةً عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب.

كرة السلة دوري الممتاز لكرة السلة نتائج الجولة الثالثة عشر الدور التمهيدي سموحة الزمالك الأهلي

