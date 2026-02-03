قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هجوم روسي واسع النطاق على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومنشآت الطاقة

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

شنت القوات المسلحة الروسية هجوما واسع النطاق على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومنشآت الطاقة المستخدمة لصالحه.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها : وحدات مجموعة قوات "الجنوب" سيطرت على مواقع وخطوط أكثر استراتيجية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 135 عسكريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الشمال" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 190 عسكريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتابعت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الغرب" حسنت من وضعها التكتيكي، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 180 عسكريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكملت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "المركز" حسنت من مواقعها بطول الجبهة الأمامية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 385 عسكريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وزادت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الشرق" واصلت توغلها في عمق دفاعات العدو، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 420 عسكريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن وحدات مجموعة قوات "دنيبر" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 65 عسكريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

