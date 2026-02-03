هشام بدوي محذرًا النواب: ممنوع مغادرة القاعة قبل انتهاء الجلسة

طالب المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بعدم مغادرة القاعة الرئيسية قبل انتهاء الجلسة، معبّرًا عن استياءه من مغادرة النائب أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بعد انتهاء كلمته.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، حيث قال بدوي: "تلاحظ لي أثناء المناقشة أن هناك العديد من الأعضاء يقومون بمغادرة القاعة بعد الانتهاء من الكلمة، وعلى سبيل المثال النائب ممثل الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن الذي غادر القاعة بعد انتهاء كلمته، إنه قد جاء للمجلس اليوم للحديث فقط ثم غادر القاعة".

واختتم رئيس المجلس حديثه بالتأكيد على أهمية التزام النواب بالحضور حتى نهاية الجلسة، قائلاً: "أرجو من النواب عدم مغادرة القاعة قبل نهاية الجلسة فهناك ملحق لجدول أعمال الجلسة سنناقشه بعد الانتهاء من مشروع القانون".