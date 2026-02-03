تحول مفاجئ.. عائلة كلينتون توافق على الشهادة أمام مجلس النواب في قضية إبستين

وافق الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون وزوجته وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون على الإدلاء بشهادات كانا يرفضانها لفترة طويلة، بشأن قضية إبستين.

جاء ذلك قبل أيام من تصويت مجلس النواب على اعتبارهِما متهمين بازدراء المحكمة، حسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

وأعلن كبير موظفى عائلة كلينتون، أنجيل أورينا، أنهما وافقا على الإدلاء بشهادتيهما أمام مجلس النواب فى إطار التحقيق الجاري بشأن جيفرى إبستين.

وجاءت تصريحات أورينا ردًا على مزاعم لجنة الرقابة التى يقودها الجمهوريون، والتى ادعت أن آل كلينتون رفضوا أوامر الاستدعاء وحاولوا التهرب من تهمة ازدراء المحكمة بطلب معاملة خاصة.