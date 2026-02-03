ترامب يرد على مزاعم علاقته بإبستين وينفي زيارته لليتل سانت جيمس

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقدم حفل توزيع جوائز جرامي تريفور نوح وما قاله من نكات عنه وصداقة ترامب بجيفري إبستين، وادعائه أنه والرئيس السابق بيل كلينتون كانا زائرين منتظمين لجزيرة إبستين الكاريبية سيئة السمعة.

هدد بمقاضاة نوح وقال إنه “عديم الموهبة”.

وأضاف “من الأفضل أن يحصل على حقائقه مباشرة، ويصححها بسرعة. يبدو أنني سأرسل محاميي لمقاضاة هذا الفقير، المثير للشفقة، عديم الموهبة، والمخدر ومقاضاته مقابل طن من الدولارات”.

وأثار نوح، الذي يستضيف حفل توزيع جوائز جرامي للمرة السادسة والأخيرة يوم الأحد، غضب ترامب بإطلاق النكات بعد أن فازت بيلي إيليش بجائزة أغنية العام عن أغنيتها “Wildflowers”. للوحش اليومي و بوليتيكو.

وقال الممثل الكوميدي : “أغنية العام، تهانينا لبيلي إيليش، واو”. “هذا هو جرامي الذي يريده كل فنان، تقريبًا بقدر ما يريد ترامب جرينلاند”.

تابع “هذا أمر منطقي، أعني أنه بما أن جزيرة إبستاين قد اختفت، فهو يحتاج إلى جزيرة جديدة ليقضي وقته مع بيل كلينتون”، جاء ذلك في جملة نوح. عندما كان رد فعل الجمهور على نكتته، ذكّر نوح الجمهور قائلاً: “لقد أخبرتكم أن هذا هو عامي الأخير! ماذا ستفعلون حيال ذلك؟”.

نفى ترامب

نفى ترامب ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بمزاعم الاتجار الجنسي بإيبستين. ولا يوجد أيضًا أي دليل على أن ترامب زار ليتل سانت جيمس، وهي جزيرة صغيرة في جزر فيرجن الأمريكية يملكها إبستاين ويُزعم أنها تستخدم كقاعدة للاتجار بالفتيات القاصرات.

وفقًا لصحيفة ديلي بيست، من المعروف أن ترامب وإبستاين كانا يتواعدان بانتظام، وقيل إنهما صديقان حميمان لمدة 15 عامًا تقريبًا، حتى حدث خلاف بينهما في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وكشفت رسالة بريد إلكتروني تعود إلى عام 2000 من المنطقة الجنوبية لنيويورك، والتي تم تضمينها في إصدار ديسمبر لوثائق إبستين الصادرة عن وزارة العدل، أن ترامب سافر على متن طائرة إبستين الخاصة “عدة مرات أكثر مما تم الإبلاغ عنه سابقًا (أو كما علمنا)” كما ذكرت صحيفة ديلي بيست.

وتأتي هذه التعليقات بعد أن نشرت وزارة العدل الأمريكية أكثر من 3 ملايين صفحة من ملفات إبستين، الجمعة، بما في ذلك بعض الملفات التي تحتوي على إشارات إلى ترامب والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وآخرين.