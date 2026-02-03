مقاومة الجدار الفلسطينية: الاحتلال والمستوطنون نفذوا 1872 اعتداءً خلال يناير

قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطيني مؤيد شعبان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 1872 اعتداء خلال شهر يناير الماضي، في استمرار لنهج الإرهاب المنهجي الذي تمارسه دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته.

وأوضح شعبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم أن الاعتداءات اتخذت أشكالا متعددة، شملت العنف الجسدي المباشر واقتلاع الأشجار وإحراق الحقول ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم والاستيلاء على الممتلكات، إضافة إلى هدم المنازل والمنشآت الزراعية.

وأشار إلى أن هذه الممارسات تترافق مع إغلاق قوات الاحتلال مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية بذريعة "الأمن"، في مقابل توفير الحماية والتمكين للمستعمرين من التوسع داخلها.

في سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الجنوبية من مدينة قلقيلية ونصبت حاجزا عسكريا، ما أدى إلى عرقلة حركة تنقّل الفلسطينيين.