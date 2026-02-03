الصحة العالمية: نحتاج مليار دولار لمواجهة أسوأ الأزمات الصحية بالعالم خلال 2026

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، نقلًا عن منظمة الصحة العالمية، بأن المنظمة تحتاج إلى تمويل يقدَّر بنحو مليار دولار، لمواجهة والتصدي لأسوأ الأزمات الصحية التي يشهدها العالم خلال عام 2026.

وأكدت المنظمة أن هذا التمويل يُعد ضروريًا لدعم الاستجابة الطارئة للأزمات الصحية، وتعزيز قدرات الأنظمة الصحية في الدول الأكثر تضررًا، وضمان توفير الخدمات الطبية والعلاجية المنقذة للحياة للفئات الأكثر احتياجًا، في ظل التحديات الصحية المتزايدة عالميًا.

وأشارت الصحة العالمية إلى أن نقص التمويل قد يؤثر بشكل مباشر على جهود مكافحة الأوبئة والأمراض، والتعامل مع حالات الطوارئ الصحية، ما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لضمان توفير الدعم اللازم في الوقت المناسب.