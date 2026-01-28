قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار جمهوري بتعيين عدد من معاوني النيابة الإدارية
معلومات الوزراء: 72% من أصحاب الثروات المرتفعة يفضلون مصر للاستثمار العقاري
التعليم العالي: دعم نشر 14 ألف بحث علمي في مجلات دولية مرموقة
وزير الخارجية الإيراني: لا مفاوضات إلا بعد التراجع عن التهديدات والمطالب المفرطة وغير المنطقية
نادي الأسير: الاحتلال يعتقل 130 مواطنا في الضفة الغربية ويحقق معهم ميدانيا
بسبب تعنت الاحتلال.. مدير مجمع الشفاء بغزة يحذر من كارثة صحية جديدة
صرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق الأحد المقبل
التراويح بجزء كامل.. الجامع الأزهر يعلن خطة دعوية شاملة لشهر رمضان 1447هـ/2026
نجم توتنهام يتعرض لحادث سير قبل مواجهة فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا
سفير الهند: مصر بوابة إفريقيا وأوروبا وهدفنا جذب مليون سائح وتعزيز الشراكة الاستراتيجية
استرداد 100 فدان من الأراضي المخالفة ببرج العرب وإزالة كافة التعديات
إصابة 25 شخصا في انقلاب سيارة عمال بوصلة أبو سلطان بالإسماعيلية
أخبار البلد

عمرو عثمان يبحث مع وفد منظمة الصحة العالمية آليات تنفيذ المبادرة الإقليمية

صندوق الادمان
صندوق الادمان

عقد الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، اجتماعا تنسيقيا مع ممثلي منظمة الصحة العالمية استعدادا لإطلاق المنظمة مبادرة إقليمية لتعزيز الاستجابة الصحية لمتعاطى المواد المخدرة، وضم الوفد الدكتور خالد سعيد المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، والدكتورة راندا أبو النجا مسئول الأمراض غير السارية والصحة النفسية وعلاج الإدمان بمنظمة الصحة العالمية ،وبحضور الدكتور أيمن عباس رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة وممثلى الجهات المعنية ،

واستعرض الاجتماع آليات محاور  إطلاق المبادرة الإقليمية في ظل حرص الدولة المصرية على تنفيذ الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان، والتي تم إطلاقها تحت رعاية فخامة السيد/ رئيس الجمهورية وجارى تنفيذها حاليا من خلال صندوق مكافحة الإدمان والوزارات والجهات المعنية، من منظور عالمى، وتتضمن الوقاية الأولية والتحول من الوعي للوقاية بالمؤسسات التعليمية والشبابية وتنفيذ برامج موجهة للأسرة "الوقاية والاكتشاف المبكر" مع التركيز على المناطق الأكثر عرضة لمشكلة المخدرات وتهيئة بيئة تعليمية ورياضية تُعزز قدرة النشء والشباب على رفض ثقافة تعاطى المواد المخدرة واستثمار المؤسسات الدينية بشكل فاعل فى تصحيح الثقافة المغلوطة حول تعاطى المواد المخدرة مع التركيز على التعريف بالخدمات المجانية لعلاج الإدمان .

وتستعد منظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط لإطلاق مبادرة إقليمية لتعزيز الاستجابة الصحية لمتعاطى المواد المخدرة لدعم الدول في وضع خطط وطنية متوازنة لمكافحة تعاطى المخدرات، ومن المقرر أن تعقد المنظمة بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والوزارات المعنية ورشة عمل خلال شهر أبريل 2026 لوضع خطة عمل متعددة القطاعات ضمن الاستراتيجية القومية 2024-2028 لمواجهة تعاطي المخدرات كقضية صحية عامة ، كما تم الاتفاق على عقد حوار وطني للوصول لخريطة صحية متكاملة لمكافحة تعاطى المواد المخدرة والتوعية بمحاور عمل المبادرة الإقليمية. 

كما تم استعراض الوضع العالمى لتطورات مشكلة المخدرات من واقع تقرير الأمم المتحدة وانعكاساتها محليا ،وكذلك التدخلات التي يقوم بها صندوق مكافحة الإدمان بالتعاون مع الجهات المعنية لخفض الطلب على المخدرات،حيث يشير تقرير الأمم المتحدة، إلى أن  316 مليون شخص هو عدد الأشخاص الذين تعاطوا المخدرات حول العالم بزياده قدرها 20% خلال الـ10 سنوات الأخيرة، كما أن هناك الكثير من المتعاطين يعانون من اضطرابات التعاطي أو الإدمان، كما أشار التقرير العالمي إلى أن هناك ارتباط وثيق بين المخدرات والجريمة المنظمة والعنف وتدفقات الأموال غير المشروعة، وأن المخدرات تمثل أكثر من 50% من النشاط الاقتصادي للجماعات الإجرامية المنظمة عالميًا، وأن الشباب لا سيما الفئة من 15 إلى 19 عاما هم أكثر عرضة للوفاة بسبب المخدرات بنسبة 45% مقارنة بالبالغين، كما أشار التقرير إلى ظهور مواد جديدة ضمن المخدرات الاصطناعية وأنماطها المختلفة التي تواجهها العديد من دول العالم ويتضاعف تأثيرها أضعاف معدلات الهيروين، كما أن هناك فجوة علاجية لمرضى الإدمان في العالم ، وهي أن واحد من كل 12 مريض يتاح لهم الحصول على خدمات العلاج، بالنسبة للذكور ،أما الإناث يتاح لمريضة واحدة من كل 17 حالة، لكن في مصر يتم توفير كافة خدمات العلاج لأي مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية.

الدكتور عمرو عثمان مكافحة وعلاج الإدمان مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى منظمة الصحة العالمية مبادرة إقليمية

