ترامب يهدد بتدمير حقل بارس للغاز إذا استهدفت إيران قطر مجددًا

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بتدمير حقل "بارس الجنوبي" للغاز بالكامل في حال استهداف منشآت الطاقة أو دول "بريئة" مثل قطر، محذرًا من تداعيات خطيرة لأي تصعيد جديد.



وجاء هذا التصريح بعد أن شنت إسرائيل هجومًا محدودًا على حقل بارس الجنوبي الإيراني، فيما نفت الولايات المتحدة وقطر أي مشاركة في الهجوم، حسب ما كتب ترامب على منصة "تروث سوشال".



وفي أعقاب الضربة، ردت إيران بمحاولة استهداف منشأة للغاز الطبيعي المسال في قطر، مما زاد من حدة التوتر الإقليمي.



وأكد ترامب أنه لا يسعى لتصعيد واسع، لكنه شدد على أن أي تهديد لإمدادات الطاقة أو للبنية التحتية الحيوية سيقابل برد قوي وحاسم.