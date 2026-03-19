ليندسي جراهام لترامب: السيطرة على جزيرة خارك ستنهي الحرب مع إيران

دعا السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استهداف جزيرة خارك، التي تضم الجزء الأكبر من صادرات النفط الإيرانية، معتبرًا أن السيطرة عليها ستتيح إنهاء الصراع العسكري مع إيران دون الحاجة إلى غزو بري، وذلك خلال في مقابلة مع قناة فوكس نيوز.



وأشار جراهام إلى أن هذا الإجراء سيشل قدرة إيران على تمويل أنشطتها العسكرية والصاروخية وتهديدها للولايات المتحدة والمنطقة، موضحًا: "لن نغزو إيران، فلا يوجد أي مبرر لذلك، لكن السيطرة على خارك ستغير قواعد اللعبة".



وتأتي تصريحات جراهام في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، بعد تنفيذ القوات الأمريكية ضربات دقيقة على أهداف عسكرية في الجزيرة، والتي تُعد المحطة الرئيسية لصادرات النفط الإيرانية إلى العالم، وتمثل الركيزة الأساسية لتمويل أنشطة النظام الإيراني.



وأكد خبراء الطاقة أن استهداف خارك أو تحييدها سيشل الاقتصاد الإيراني، ويمنح الولايات المتحدة نفوذًا كبيرًا ضد نظام آيات الله، مع تحقيق أهدافها دون الانجرار إلى حرب برية طويلة ودامية.