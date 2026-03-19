حدث في 29 رمضان.. فرض الزكاة وصلاة العيد وانتصار المسلمين على الفرس

حدث في 29 رمضان.. شهد هذا اليوم أحداثا عديدة في مثل هذا اليوم من الأعوام السابقة، ونسلط الضوء في التقرير التالي عن هذه الأحداث:

صلاة العيد والأمر بالجهاد

في مثل هذا اليوم سنة 2 هجرية، فرضت الزكاة ذات الأنصبة، وشُرعت صلاة العيد، وأُمر بالجهاد.

انتصار المسلمين على الفرس

في سنة 13 هجرية، في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - انتصرت جيوش المسلمين بقيادة المثنى بن حارثة - رضي الله عنه - على الفرس في معركة البويب بأرض العراق، التي ردت الاعتبار للمسلمين بعد هزيمتهم في معركة الجسر أمام الفرس.

خلافة الحاكم بأمر الله

في سنة 386 هجرية، في التاسع والعشرين من رمضان، تولى الخلافة الفاطمية أبو علي منصور، الملقب بالحاكم بأمر الله، هو أول خليفة فاطمي يولد في القاهرة، إذ ولد عام 375 للهجرة، ولصغر سنه؛ تولى وصيه على العرش برجوان لتسيير أمور الدولة.

وعندما دخل الحاكم بأمر الله سن الشباب والرجولة؛ أمسك بالأمور كلها في يده، وأصدر بعض القرارات الغريبة العجيبة، فمنع الناس من الخروج ليلا، ومن تناول بعض الأطعمة، ومن زراعة العنب، أو صيد بعض الأسماك، فعاش المصريون في عهده تحت حصار الطغيان والخوف.

مولد السلطان العثماني

وفي سنة 1051، ولد السلطان محمد الرابع بن إبراهيم الأول، السلطان التاسع عشر في سلسلة سلاطين الدولة العثمانية، حكم فترة طويلة بلغت نحو 40 عاما، شهدت فيها الدولة فترات من الازدهار والهبوط، وفي عهده تم حصار فيينا الثاني لكنها لم تسقط، وبرزت أسرة آل كوبريللي المشهورة في التاريخ العثماني.