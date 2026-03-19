قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
ديني

تهنئة عيد الفطر 2026.. قدمها لأهلك وأحبابك أول يوم العيد

تهنئة عيد الفطر 2026
تهنئة عيد الفطر 2026
أحمد سعيد

مع غروب شمس آخر أيام شهر رمضان المبارك، ومع انتظار نتيجة استطلاع هلال شوال، يستقبل عدد كبير من الناس تهنئة عيد الفطر 2026 ويتبادلون عبارات التهنئة بينهم وبين أحبابهم وأقاربهم. 

ويسعى الجميع لكتابة أفضل رسائل عيد سعيد 2026 التي لإرسالها إلى الأهل والأصدقاء، ومع انتشار استخدام رسائل التهنئة عبر واتساب ومنصات التواصل الاجتماعي فإن كثيرين يبحث عن أجمل تهاني عيد الفطر مكتوبة ليقدمها في هذه الأيام المباركة إلى أحبابهم.

أفضل تهنئة عيد الفطر 2026

أول أيام عيد الفطر 2026 مناسبة يتبادل فيها الناس عبارات تهنئة عيد الفطر ورسائل عيد سعيد حيث تقدمها على السوشيال ميديا إلى الأقارب والأصدقاء ومن أفضل رسائل التهنئة:

  • عيد فطر سعيد، أتمنى لكم في هذه الأيام المباركة كل الخير والسعادة وكل عام وأنتم بخير.
  • بمناسبة عيد الفطر، أرسل لكم أطيب الأمنيات بقضاء أوقات ممتعة مع العائلة وعيدكم مبارك.
  • كل عام وأنتم بخير، أعاد الله عليكم العيد بالصحة والعافية والمسرات.

تهنئة عيد الفطر 2026 رسمية

  • يسرنا أن نتقدم لكم بأصدق التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيده عليكم بالصحة والسعادة والتوفيق، وأن يزداد التعاون بيننا نجاحًا وتميزًا.
  • نتمنى لكم عيد فطر سعيد، مليء بالأمل والفرح، ونشكر لكم دعمكم المستمر وثقتكم الغالية، متمنين لكم دوام الازدهار والتقدم.
  • بمناسبة عيد الفطر 2026، نقدم لكم أسمى التهاني، ونتطلع إلى مواصلة العمل المشترك بروح من التعاون والاحترافية.

أجمل تهاني عيد الفطر إلى الأقارب

  • عيد فطر مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
  • كل عام وأنتم بخير، أعاده الله عليكم باليمن والبركات
  • عيد سعيد مليء بالفرح والسعادة لكم ولأحبابكم
  • أسأل الله أن يجعل عيدكم نورًا وسرورًا دائمًا
  • عيدكم مبارك كقلوبكم الطيبة
  • تقبل الله طاعتكم وأتم عليكم فرحتكم

متى أول أيام عيد الفطر فلكياً ؟

وفقاً للحسابات الفلكية، تكون بداية شهر شوال 1447هـ فلكياً هي يوم الجمعة 20 مارس 2026 وهو يوم عيد الفطر المبارك 2026.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان في هذا العام سيستمر 29 يومًا، حيث يكون الخميس 19 مارس 2026 هو آخر أيام الشهر الفضيل والموافق 29 رمضان، على أن يبدأ المسلمون الاحتفال بعيد الفطر في اليوم التالي.

وأوضح المعهد، عبر إمساكيته الرسمية، أن يوم الجمعة 20 مارس 2026 سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، على أن تُقام صلاة العيد في القاهرة عند الساعة السادسة وأربع وعشرين دقيقة صباحًا، مع التأكيد على أن الموعد النهائي لتحديد أول أيام عيد الفطر يعتمد على رؤية هلال شهر شوال شرعيًا.

وأشار المعهد إلى أن عدد ساعات الصيام يزداد تدريجيًا بمعدل دقيقة إلى دقيقتين يوميًا حتى نهاية الشهر، ليكتمل الشهر الكريم وفق هذا الترتيب الزمني، مع التأكيد على أن تحديد بداية شهر شوال ورؤية الهلال سيضع اللمسة النهائية على موعد عيد الفطر.

موعد عيد الفطر 2026

تستطلع دار الإفتاء المصرية، بعد غروب شمس غد الخميس الموافق 29 رمضان، الموافق 19 مارس 2026، هلال شهر شوال لعام 1447 هجريًّا، فإذا ثبتت رؤية هلال شوال بالعين المجردة يكون شهر رمضان 29 يومًا، ويكون يوم الجمعة 20 مارس 2026 هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2026.

أما إذا تعذرت رؤية هلال شهر شوال بالعين المجردة، فيكون يوم الجمعة 20 مارس 2026 هو المتمم لشهر رمضان، ويكون يوم السبت 21 مارس 2026 غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

حكم صلاة عيد الفطر وفضلها

ورد أن صلاة عيد الفطر شعيرة من شعائر الله التي اختص بها المسلمين، جعل ثوابها داخلاً في عموم الأجر المُترتّب على سائر الأعمال الصالحة، والطاعات، وتقع صلاة عيد الفطر بعد صيام شهر ذو فضل كبير؛ فهي تُؤدّى في اليوم الأول من شوال بعد صيام رمضان.

كما أن صلاة عيد الفطر من الصلوات التي يجتمع فيها جميع المسلمين، ليكبروا الله على ما هداهم من فضله بعد انتهاء ركن الصيام في رمضان، ومن فضل صلاة عيد الفطر
التي يصليها المسلمين بعد شروق الشمس في أول أيام شوال، أنها تطهير لنفس المسلم ويشعر بالاطمئنان والبهجة والسعادة في يوم العيد وأنه انتهى من فرائض الله بفضله ونعمته.

وجاء أن صلاة عيد الفطر لها ثواب عظيم وأجر كبير وهذا يدل على حث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المسلمين على حضورها سواء من الرجال أو النساء أو كبار السن والأطفال، كما أنها شكر لنعمة الله على الإيمان والإسلام وعلى توفيق العباد المؤمنين لإنهاء فريضة الله تعالى على خير.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أنَّ صلاتي العيد والجمعة من أهم شعائر الدين لا يجوز التخلّف عنها إلا لعذر شرعي؛ إذ يقول الله تبارك وتعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ»، موضحة أن صلاة العيد سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله يحس الناس عليها وأمر الرجال والنساء حتى الحُيَّض منهن أن يخرجوا لها، فهي تمثل فرح وسعادة للمسلمين احتفالا بالعيد، قال تعالى «وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ».

توقيت تكبيرات العيد

التكبير في عيد الفطر من السنن المستحبة، ويبدأ وقته من رؤية هلال شوال عند غروب شمس آخر يوم من رمضان، وينتهي بعد انتهاء صلاة العيد.

أنواع التكبير في عيد الفطر .. ينقسم التكبير في عيد الفطر إلى نوعين: التكبير المطلق والتكبير المقيد، ولكل نوع منهما ضوابطه وأحكامه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالصور

من البنجر.. طريقة عمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية

فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

