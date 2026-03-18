ليلة القدر.. هل يمكن مصادفتها الليالي الزوجية؟| الإفتاء تجيب

تستحوذ ليلة القدر وكل التفاصيل المرتبطة بموعدها على اهتمام جموع المسلمين في شتى بقاع الأرض، وذلك لما لهذه الليلة من مكانة ومنزلة رفيعة وقدر عظيم عند الله عز وجل، حيث يسود بين الكثيرين اعتقاد راسخ بأن ليلة القدر لا تأتي إلا في الليالي الوترية فقط، وهو ما يجعلهم يخصون تلك الليالي بمزيد من الاجتهاد في الصلاة والقيام وتلاوة القرآن والدعاء، ولكن يظل التساؤل قائماً حول مدى إمكانية وقوع ليلة القدر في الليالي الزوجية من العشر الأواخر.



وفي إطار الرد على هذا التساؤل، أوضحت دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي أن هناك تبايناً في آراء الفقهاء حول هذه المسألة، فقد أشار البيان إلى أن فريقاً من العلماء جزم بأن ليلة القدر منحصرة في الليالي الفردية من العشر الأواخر من شهر رمضان، واستندوا في ذلك إلى ما رواه البخاري ومسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان»، بالإضافة إلى أحاديث أخرى تحث على التماسها في ليلة التاسعة والسابعة والخامسة من الشهر.

وعلى الجانب الآخر، استعرضت دار الإفتاء وجهات نظر فقهية بديلة ذهبت إلى أن ليلة القدر قد تصادف أيضاً ليالي الشفع أو الليالي الزوجية، وقد اعتمد أصحاب هذا الرأي على ما ورد عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «التمسوا ليلة القدر آخر ليلة من رمضان»، وهو الحديث الذي يفتح الباب لاحتمالية وقوعها في أي ليلة من ليالي العشر الأخيرة دون استثناء.

علامات ليلة القدر الصحيحة

علامات ليلة القدر ليست مقتصرة على علامات محددة فهناك علامات يمكن الاستدلال بها على موعدها في النهار وأخرى في الليل، فعلى سبيل المثال كشفت وزارة الأوقاف عن بعض علامات ليلة القدر في النهار ومنها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها.

وقد جاء عن زر بن حبيش قال: "سألت أُبيَّ بن كعب رضي الله عنه فقلت: إن أخاك ابن مسعود يقول: من يقم الحول يصب ليلة القدر، فقال رحمه الله: أراد أن لا يتكل الناس، أما إنه قد علم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر، وأنها ليلة سبع وعشرين، ثم حلف لا يستثني أنها ليلة سبع وعشرين، فقلت: بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال: بالعلامة، أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها".

كما أن من علامات ليلة القدر في النهار أن الشمس تصبح حمراء وشعاعها ضعيف وذلك ما جاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: عن النبي ﷺ قال: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةٌ طَلِقَةٌ لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، تُصْبِحُ الشَّمْسُ يَوْمَهَا حَمْرَاءَ ضَعِيفَةً».

ومن علامات ليلة القدر في الليل أو النهار أيضا أنها ليلة طلقة لا برد فيها ولا حر.