قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد إمام يعتذر عن مشهد الولادة بمسلسل الكينج: آسف على أي سوء تفاهم
رامز جلال ساخرا من خيرية أبو لبن: حاشرة نفسها في أي كاست
قبل بيعها بالسوق السوداء.. القبض على شخصين بحوزتهما 8 آلاف لتر مواد بترولية
خالد الجندي: الفقراء سبب الرزق والبركة وحرمانهم يجلب الخسارة
مش قادرة تعملى الكحك والبسكويت.. طريقة سهلة وسريعة لعمل كرات الشيكولاتة
رامز جلال يوجه رسالة لنجمات الخليج بحلقة اليوم من رامز ليفل الوحش
السعودية: تعذر رؤية هلال شهر شوال والجمعة أول أيام عيد الفطر
خريطة تحركاتك في عيد الفطر.. المواعيد الكاملة لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف
بدعوة من أبو الغيط.. تحرك عربي عاجل لدعم لبنان صحيا
منها غلق المحال والعمل عن بُعد.. قرارات حكومية عاجلة بسبب الحرب
مسابقة برنامج نورانيات قرآنية على صدى البلد.. سؤال اليوم الـ 28 من رمضان
أول تعليق من الإمارات على استهداف حقل بارس الإيراني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

ليلة القدر.. هل يمكن مصادفتها الليالي الزوجية؟| الإفتاء تجيب

عبد الرحمن محمد

تستحوذ ليلة القدر وكل التفاصيل المرتبطة بموعدها على اهتمام جموع المسلمين في شتى بقاع الأرض، وذلك لما لهذه الليلة من مكانة ومنزلة رفيعة وقدر عظيم عند الله عز وجل، حيث يسود بين الكثيرين اعتقاد راسخ بأن ليلة القدر لا تأتي إلا في الليالي الوترية فقط، وهو ما يجعلهم يخصون تلك الليالي بمزيد من الاجتهاد في الصلاة والقيام وتلاوة القرآن والدعاء، ولكن يظل التساؤل قائماً حول مدى إمكانية وقوع ليلة القدر في الليالي الزوجية من العشر الأواخر.
 

وفي إطار الرد على هذا التساؤل، أوضحت دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي أن هناك تبايناً في آراء الفقهاء حول هذه المسألة، فقد أشار البيان إلى أن فريقاً من العلماء جزم بأن ليلة القدر منحصرة في الليالي الفردية من العشر الأواخر من شهر رمضان، واستندوا في ذلك إلى ما رواه البخاري ومسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان»، بالإضافة إلى أحاديث أخرى تحث على التماسها في ليلة التاسعة والسابعة والخامسة من الشهر.
وعلى الجانب الآخر، استعرضت دار الإفتاء وجهات نظر فقهية بديلة ذهبت إلى أن ليلة القدر قد تصادف أيضاً ليالي الشفع أو الليالي الزوجية، وقد اعتمد أصحاب هذا الرأي على ما ورد عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «التمسوا ليلة القدر آخر ليلة من رمضان»، وهو الحديث الذي يفتح الباب لاحتمالية وقوعها في أي ليلة من ليالي العشر الأخيرة دون استثناء.

علامات ليلة القدر الصحيحة

علامات ليلة القدر ليست مقتصرة على علامات محددة فهناك علامات يمكن الاستدلال بها على موعدها في النهار وأخرى في الليل، فعلى سبيل المثال كشفت وزارة الأوقاف عن بعض علامات ليلة القدر في النهار ومنها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها.

وقد جاء عن زر بن حبيش قال: "سألت أُبيَّ بن كعب رضي الله عنه فقلت: إن أخاك ابن مسعود يقول: من يقم الحول يصب ليلة القدر، فقال رحمه الله: أراد أن لا يتكل الناس، أما إنه قد علم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر، وأنها ليلة سبع وعشرين، ثم حلف لا يستثني أنها ليلة سبع وعشرين، فقلت: بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال: بالعلامة، أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها".

كما أن من علامات ليلة القدر في النهار أن الشمس تصبح حمراء وشعاعها ضعيف وذلك ما جاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: عن النبي ﷺ قال: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةٌ طَلِقَةٌ لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، تُصْبِحُ الشَّمْسُ يَوْمَهَا حَمْرَاءَ ضَعِيفَةً».

ومن علامات ليلة القدر في الليل أو النهار أيضا أنها ليلة طلقة لا برد فيها ولا حر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

جبل من ذهب تحت الأرض.. ثروة تتجاوز نصف تريليون دولار تُنتج 40% من ذهب العالم

استطلاع هلال شهر شوال

الإفتاء تستطلع غدا هلال شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر

مدبولي

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الكهرباء

موعد تحسن الأحوال الجوية

أمطار متفاوتة الشدة وسيول.. موعد تحسن الأحوال الجوية في مصر

الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعض وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور

الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعد وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور

لقطة من الفيديو

بعد قليل.. الحكم على المتهم بضرب فرد أمن في كومبوند بالتجمع الخامس

خالد بيرمي

رد فعل غير من متوقع من خالد بيومي على قرار منح كأس أمم أفريقيا للمغرب

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة: إغلاق المحلات الساعة ٩ مساءً ويومى الخميس والجمعة الساعة ١٠ مساءً اعتبارا من يوم ٢٨ مارس

ترشيحاتنا

واين روني

لو كنت مغربيا لن أقبل.. واين روني ينتقد قرار كاف بشأن نهائي أمم إفريقيا 2025

بيراميدز

عودة الدوري المصري .. موعد مباراة بيراميدز في كأس مصر

فإن دايك

فان دايك قبل لقاء جالطة سراي: خصم قوي يستحق الاحترام

بالصور

مع اقتراب العيد ..6 نصائح للحفاظ على صحة الأظافر

مع اقتراب العيد 6 نصائح للحفاظ على صحة الأظافر
مع اقتراب العيد 6 نصائح للحفاظ على صحة الأظافر
مع اقتراب العيد 6 نصائح للحفاظ على صحة الأظافر

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني
المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني
المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

قبل العيد بساعات.. طريقة عمل سلطة الرنجة بطعم خطير يفتح النفس ويخلي سفرتك مختلفة

قبل العيد بساعات.. طريقة عمل سلطة الرنجة بطعم خطير يفتح النفس ويخلي سفرتك مختلفة
قبل العيد بساعات.. طريقة عمل سلطة الرنجة بطعم خطير يفتح النفس ويخلي سفرتك مختلفة
قبل العيد بساعات.. طريقة عمل سلطة الرنجة بطعم خطير يفتح النفس ويخلي سفرتك مختلفة

فيديو

محمد فضل شاكر

كنت شبه شبح وحرارتي 40.. وعكة صحية تضرب محمد فضل شاكر

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

لقاء وزير الدفاع مع مقاتلي الجيش الثالث الميداني وقوات شرق القناة لمكافحة الارهاب

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة قادرة على حماية مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد