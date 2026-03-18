دعاء الإفطار 28 رمضان 2026 للمغفرة وطلب العفو العافية.. اغتنم وقت الاستجابة

يستعد المسلمون لانتهاء يوم 28 رمضان مع أذان المغرب ويحرص الكثير على اختتام هذا اليوم بالدعاء وخاصة دعاء الإفطار فهو من أعظم أوقات استجابة الدعاء .

وفي العشر الأواخر من رمضان التي تحمل في طياتها نفحات الرحمة والمغفرة والعتق من النار، ويزداد البحث عن دعاء الإفطار 28 رمضان مكتوب وأفضل الأدعية المستحبة التي يمكن ترديدها قبل أذان المغرب وعند الإفطار، حيث يجتمع فضل الصيام والدعاء في وقت واحد، وهو وقت يرجى فيه القبول وتحقيق الأمنيات.

دعاء الإفطار 28 رمضان 2026

يفضل لكل مسلم أن يكثر من الدعاء عند الإفطار في رمضان وأن يسأل الله الرزق والمغفرة والرحمة وأن يبلغه فضل ليلة القدر في هذه الليالي المباركة ومن أفضل صيغ دعاء الإفطار للعتق من النار أن يقول الصائم:

اللهمّ اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، واعف عنا يا أرحم الراحمين، واجعلنا فيه من المقبولين، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا من النار، واغفر لنا ذنوبنا، يا رب يا رحيم اجعلنا ممن تعتق رقابهم من النار في هذا الشهر الفضيل.

دعاء الإفطار 28 رمضان مكتوب للمغفرة

اللهمَّ إنِّي أستغفرك من كلِّ ذنبٍ خطوتُ إليه برجلي، أو مدّدتُ إليه يدي، أو تأمَّلته ببصري، أو أصغيتُ إليه بأذني، أو نطق به لساني، ثمَّ استعنت برزقك على عصيانك فسترته عليَّ، وسألتك الزِّيادة فلم تحرمني ولا تزال عائداً عليَّ بحلمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين.

اللهمَّ أنت الملك لا إله إلَّا أنت، وأنا عبدك لُمتُ نفسي، واعترفتُ بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعاً، إنَّه لا يغفر الذنوب إلَّا أنت.

اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلَّا أنت، واصرف عنّي سيِّئها لا يصرف عنّي سيِّئها إلَّا أنت، لبَّيك وسعديك، والخير كلُّه بيديك، والشرُّ ليس إليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.

يا إلهي، إنَّك تقبل التوبة عن عبادك، وتعفو عن السيئات، وتحبُّ التوابين، فاقبل توبتي، واعفُ عن سيئاتي، وأوجب لي محبتك.

اللهمَّ إنِّي أتوب إليك من كلِّ ما خالف إرادتك، أو زال عن محبتك من خطرات قلبي، ولحظات عيني، وحكايات لساني، توبةً تسلم بها كلُّ جارحةٍ من جوارحي من الذُّنوب والمعاصي.

اللهمَّ إنِّي أتوب إليك في مقامي هذا من كبائر ذنوبي وصغائرها، وبواطن سيئاتي، وظواهرها، وسوالف زلَّاتي، وحوادثها، توبةَ من لا يُحدِّث نفسه بمعصيةٍ ولا يُضمر أن يعود في خطيئة.

دعاء النبي عند الإفطار

كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعاء الإفطار وهو صائم لذا يستحب أن يجعل كل مسلم دعاء الإفطار اليوم ويقول: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله".

ومن الأدعية المأثورة عن دعاء الإفطار للنبي أن نقول:

اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت.

اللهم تقبل صيامي وقيامي واغفر لي ذنبي.

اللهم اجعل صيامي مقبولاً وذنوبي مغفورة وعملي صالحاً.

اللهم ارزقني تقوى القلب وخشوع الروح عند إفطاري وصيامي.

دعاء الإفطار 28 رمضان لخيري الدنيا والآخرة

دعاء الإفطار يوم 28 رمضان هو خير ما يختتم به المؤمن يوم من أيام رمضان لأن دعاء الصائم عند الإفطار يجرى منه الإجابة ومن صيغ أفضل الدعوات وقت الإفطار ما يلي :

اللّهم إنّا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم.

اللهم أعني في هذا الشهر على صيامه وقيامه وجنبني فيه من هفواته وآثامه وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين.

اللهم إني اسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول واسألك بعزتك أن تنجيني من النار واغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني وبارك لي فيما رزقتني واغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرًا وآت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.

دعاء الإفطار للفرج وتفريج الكروب