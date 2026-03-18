عمر علي يحيي ليلة الـ29 من رمضان في صلاة التهجد بالجامع الأزهر اليوم

يحيي الجامع الأزهر اليوم ، الليلة التاسعة والعشرين من شهر رمضان ، إحدى الليالي الوترية بالليالي العشر، ببرنامج وفعاليات متنوعة، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، ومتابعة من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر.

ومع قرب حلول الليلة الوترية المباركة، استعدت الإدارة العامة للجامع الازهر برئاسة الدكتور هاني عودة مدير عام الجامع وإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الرواق الأزهري، لاستقبال رواد الجامع الازهر من المصلين والطلاب المصريين والوافدين لتنظيم مائدة إفطار صائم الذي يقدمها بيت الزكاة والصدقات بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر ، لتقديم ١٠ آلاف وجبة إفطار و٥ آلاف وجبة سحور .

وفي مفاجئة من مفاجئات الأزهر الشريف لإضفاء الاجواء الإيمانية والروحانية في الليالي العشر ، وإسعاد جماهير المصلين، أعلن الجامع الأزهر جدول التهجد اليومي لليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك ، والذي تضمن لأول مرة إمامة القارئ عمر علي في الركعات الخامسة والسادسة من صلاة التهجد.

يأتي ذلك ضمن مبادرة الأزهر بتوجيهات الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب بتقديم أبناء الأزهر الموهوبين لإمامة المصلين في صلوات العشاء والتراويح والتهجد، وذلك دعما لهذه المواهب الشابة

والقى القارئ عمر علي بصحبة الدكتور أسامة الحديدي مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، والشيخ محمد علاء الدين أحد أئمة القبلة ، احتفالية ليلة القدر اول امس الموافق ليلة السابع والعشرين من رمضان جانبا من الابتهالات والمدائح النبوية، لاقت قبولا وانتشارا واسعة على المنصات الرقمية .

ويأتي تقديم القارئ عمر علي لإمامة المصلين في صلاة التهجد، تقديرا لموهبته ونجاحه في تمثيل مصر والازهر في مسابقة القرآن الكريم العالمية بدبي والذي خصل فيها على المركز الثاني، كما حصل على المركز الأول في مسابقة دولة التلاوة بتصويت الجمهور.