حق مشروع | رئيس الاتحاد السنغالي يتحدّي «كاف»: لن نسلّم كأس الأمم الأفريقية للمغرب
تحقيق قانوني ضد مُروّجي الشائعات .. مصدر أمني ينفي إضراب نزلاء قسم شرطة بالشرقية
ضربات مكثفة تهز إسرائيل.. صواريخ متعددة الرؤوس تمطر تل أبيب انتقامًا لاغتيــ.ـال «لاريجاني»
حادث مروّع .. إصابة 5 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين بالدقهلية
سعر الدواجن وصل لكام.. البيض سجل 150 جنيها للكرتونة
الهلال الأحمر يكرم أبطال مسلسل صحاب الأرض
دعاء ليلة 28 رمضان .. كلمتان مجابتان بسرعة البرق
إنذار عاجل من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى سكان قرية العاقبية في جنوب لبنان
على طريقة «مرجان أحمد مرجان».. شاب يعتذر لخطيبته بلافتات إعلانية في العجوزة | شاهد
انتقامًا لاغتيال لاريجاني .. إيران تشن هجمات مُتزامنة على إسرائيل و 4 دول عربية
من الاتهام إلى التكريم .. ممر شرفي لمُعتمر مصري بعد ثبوت براءته يُشعل مواقع التواصل الاجتماعي
نجوم «برشامة» يحتفلون بالعرض الخاص قبل انطلاقه في السينمات .. شاهد
الأزهر يقدم الموهبة التاسعة من نوابغه.. زياد محمد 17 عاما يؤم المصلين في التراويح

الطالب زياد محمد حجاج
الطالب زياد محمد حجاج
محمد صبري عبد الرحيم

 يواصل الجامع الأزهر تقديم نماذج متميزة من أبنائه لإمامة المصلين خلال صلاة التراويح، حيث يدفع هذا العام بالموهبة التاسعة، الطالب زياد محمد إبراهيم حجاج، لإمامة قبلة الجامع الأزهر.

ويبلغ الطالب زياد من العمر 17 عامًا، ويدرس بالصف الثالث الثانوي بمعهد شبرا هارس الأزهري، بمنطقة القليوبية الأزهرية، ويعد من الأصوات الواعدة في تلاوة القرآن الكريم، حيث أظهر تميزًا في الأداء والخشوع.

حفظ الطالب زياد حجاج القرآن الكريم كاملًا في سن الثانية عشرة من عمره، وتلقى تدريبه وصقل موهبته من خلال التحاقه بمركز الأزهر للقرآن الكريم، حيث اكتسب مهارات متقدمة في التلاوة وأحكام التجويد، ما أسهم في تميّزه بين أقرانه وتأهيله لإمامة المصلين في رحاب الجامع الأزهر.

ويُذكر أن الجامع الأزهر قدّم قبل ذلك 8 مواهب متميزة لإمامة صلاة التراويح، وهم: الطالب محمد عبدالنبي جادو، بالفرقة الأولى بكلية الطب جامعة الأزهر، والطالب أحمد زكي فوزي، بالفرقة الأولى بكلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر بطنطا، والطالب محمد رضا قابيل، بالفرقة الأولى بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، والطالب الحسن حسام بركات، والطالب الحسين حسام بركات، بالصف الثاني الثانوي الأزهري، والطالب عبدالله عامر، بالفرقة الثانية بكلية أصول الدين، والطالب محمد عبدالله، بالفرقة الثالثة الإعدادية، والطالب رضا كامل، بالفرقة الثالثة بكلية القرآن الكريم.

ويقدم الجامع الأزهر، رسالته العلمية والدعوية خلال الشهر الكريم عبر برنامج رمضاني متكامل، يتضمن إقامة صلاة التراويح يوميًّا بالقراءات المتواترة بواقع 20 ركعة بالقراءات العشر؛ بهدف تعريف المصلين بتراث القراءات القرآنية المتنوعة، إلى جانب إقامة صلاة التهجد في العشر الأواخر بواقع ثماني ركعات كل ليلة، فضلًا عن تنظيم 137 درسًا ومحاضرة علمية يشارك فيها نخبة من كبار العلماء وأساتذة جامعة الأزهر، وعقد 130 مقرأة قرآنية بواقع خمس مقارئ يوميًّا، في إطار جهود الأزهر الشريف لنشر علوم القرآن الكريم وترسيخ القيم الإيمانية والوعي الديني الصحيح في نفوس المسلمين.

الأزهر صلاة التراويح زياد محمد زياد محمد إبراهيم زياد محمد إبراهيم حجاج الجامع الأزهر التراويح

اجتماع الحكومة

حقيقة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه

أول أيام عيد الفطر المبارك

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: سيول تضرب سيناء والبحر الأحمر وعواصف ترابية تجتاح البلاد غدا

دونالد ترامب

ترامب : انسحاب الولايات المتحدة قريبا من العملية العسكرية في إيران

عوائد مغرية على شهادات الادخار.. تعرف على التفاصيل الكاملة

عوائد مغرية على شهادات الادخار.. تعرف على التفاصيل الكاملة

الاهلي

ماكينة أهداف.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية في خط الهجوم

منحة العمالة غير المنتظمة

1500 جنيه في عيد الفطر.. لينك الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

يد الأهلي والزمالك

قمة الأهلي والزمالك تحسم ختام دوري محترفي اليد

المقاولون العرب

محمد مكي: راض عن تجربتي مع المقاولون العرب

مانشستر سيتي

موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة بعد الهزيمة أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

مبابي

بعد غياب 5 مباريات.. مبابي يعود للمشاركة مع ريال مدريد

مسلسل على قد الحب الحلقة 28.. نيللى كريم تنتصر.. ومها نصار وأحمد سعيد عبدالغني أمام القضاء

نيللى كريم ومها نصار واحمد سعيد عبد الغني
هل يمكن لمرضى السكري تناول كحك العيد؟.. اعرف الكمية المسموحة

نصائح لمرضى السكري لتناول كحك العيد بأمان
لإدخال الفرحة.. كيف تسعد أطفالك في العيد بأقل التكاليف؟

كيف تُسعد أبناءك في العيد بتكاليف بسيطة؟
دفعت 200 ألف جنيه لشيخ مغربي.. تصريحات صادمة لـ ميار الببلاوي عن السحر والزواج

قرار جديد يثير الجدل.. وقف خدمات حكومية عن المتخلفين عن النفقة

زوجتي اعتنقت الإسلام وابنتي محجبة.. محمد سليمان يكشف تفاصيل حياته العائلية

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور تكتب : لا تُسلِّم المرأة قلبها بسهولة

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

