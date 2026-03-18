الأزهر يقدم الموهبة التاسعة من نوابغه.. زياد محمد 17 عاما يؤم المصلين في التراويح

يواصل الجامع الأزهر تقديم نماذج متميزة من أبنائه لإمامة المصلين خلال صلاة التراويح، حيث يدفع هذا العام بالموهبة التاسعة، الطالب زياد محمد إبراهيم حجاج، لإمامة قبلة الجامع الأزهر.

ويبلغ الطالب زياد من العمر 17 عامًا، ويدرس بالصف الثالث الثانوي بمعهد شبرا هارس الأزهري، بمنطقة القليوبية الأزهرية، ويعد من الأصوات الواعدة في تلاوة القرآن الكريم، حيث أظهر تميزًا في الأداء والخشوع.

حفظ الطالب زياد حجاج القرآن الكريم كاملًا في سن الثانية عشرة من عمره، وتلقى تدريبه وصقل موهبته من خلال التحاقه بمركز الأزهر للقرآن الكريم، حيث اكتسب مهارات متقدمة في التلاوة وأحكام التجويد، ما أسهم في تميّزه بين أقرانه وتأهيله لإمامة المصلين في رحاب الجامع الأزهر.

ويُذكر أن الجامع الأزهر قدّم قبل ذلك 8 مواهب متميزة لإمامة صلاة التراويح، وهم: الطالب محمد عبدالنبي جادو، بالفرقة الأولى بكلية الطب جامعة الأزهر، والطالب أحمد زكي فوزي، بالفرقة الأولى بكلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر بطنطا، والطالب محمد رضا قابيل، بالفرقة الأولى بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، والطالب الحسن حسام بركات، والطالب الحسين حسام بركات، بالصف الثاني الثانوي الأزهري، والطالب عبدالله عامر، بالفرقة الثانية بكلية أصول الدين، والطالب محمد عبدالله، بالفرقة الثالثة الإعدادية، والطالب رضا كامل، بالفرقة الثالثة بكلية القرآن الكريم.

ويقدم الجامع الأزهر، رسالته العلمية والدعوية خلال الشهر الكريم عبر برنامج رمضاني متكامل، يتضمن إقامة صلاة التراويح يوميًّا بالقراءات المتواترة بواقع 20 ركعة بالقراءات العشر؛ بهدف تعريف المصلين بتراث القراءات القرآنية المتنوعة، إلى جانب إقامة صلاة التهجد في العشر الأواخر بواقع ثماني ركعات كل ليلة، فضلًا عن تنظيم 137 درسًا ومحاضرة علمية يشارك فيها نخبة من كبار العلماء وأساتذة جامعة الأزهر، وعقد 130 مقرأة قرآنية بواقع خمس مقارئ يوميًّا، في إطار جهود الأزهر الشريف لنشر علوم القرآن الكريم وترسيخ القيم الإيمانية والوعي الديني الصحيح في نفوس المسلمين.