دعاء الإفطار 28 رمضان 2026 للمغفرة وطلب العفو العافية.. اغتنم وقت الاستجابة
الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعد وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور
حزب الله يعلن تصديه لمحاولة تقدم جنود إسرائيليين في محيط معتقل الخيام
واشنطن تدرس تخفيف قيود النفط على فنزويلا وسط تصاعد التوتر مع إيران
المغربي جلال جيد يحكم مواجهة الأهلي والترجي في إياب ربع نهائي دوري الأبطال
تامر نبيل لصدى البلد: ذاكرت علم نفس لأداء شخصية سعد في حكاية نرجس |فيديو
مناقشة التصعيد العسكري الخطير.. وزير الخارجية يتوجه إلى الرياض
سعر بيع وشراء الذهب في مستهل التعاملات المسائية اليوم الأربعاء
بريطانيا: لم نشارك في الضربات الأولى على إيران.. دعمنا أصدقاءنا لمصلحتنا
رئيس الوزراء: الدولة تنتج 270 مليون رغيف خبز يوميًا.. وحماية محدودي الدخل على رأس أولويات الدولة
مدبولي: تقديم الموازنة 31 مارس.. وإجراءات حاسمة ضد التلاعب بالأسعار وخطط لترشيد الطاقة
المسئولية الطبية: 465 قضية والتصالح في 9 منذ صدور القانون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

كيفية المداومة على الطاعات.. الجامع الأزهر يواصل عقد ملتقى رياض الصائمين

ملتقى الصائمين بالجامع الأزهر
ملتقى الصائمين بالجامع الأزهر
عبد الرحمن محمد

واصل الجامع الأزهر عقد ملتقى «رياض الصائمين» اليوم الأربعاء، تحت عنوان «الاستقامة بعد التمام.. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين»، وذلك في إطار جهوده الدعوية والتوعوية خلال شهر رمضان المبارك، حيث استضاف الملتقى الشيخ عبد الله رمضان محمد، الواعظ بمجمع البحوث الإسلامية، فيما قدم وأدار الحوار الشيخ كريم ابو زيد، الباحث بالجامع الأزهر، وذلك في إطار الانشطة الدينية والتوعوية التي يقوم بها الجامع الأزهر خلال شهر رمضان المبارك.

قال الشيخ عبد الله رمضان محمد: إن قول الله تعالى: «واعبد ربك حتى يأتيك اليقين» يحمل في طياته منهجًا ربانيًا واضحًا، يقوم على دوام الصلة بالله سبحانه، وعدم انقطاع العبد عن الطاعة مهما تغيرت الأحوال أو انقضت المواسم، فمن الملاحظ أن كثيرًا من الناس يُقبِلون على الله تعالى بمختلف أنواع العبادات، من صلاة وصدقة وقيام ليل وتلاوة للقرآن وتحسين للأخلاق، خاصة في مواسم الخير، ثم لا يلبثون أن يفتروا وينقطعوا، وكأن العبادة كانت مرحلة مؤقتة لا منهج حياة، وهذا في حقيقته تقصير في فهم مراد الله عز وجل من عباده.

وأوضح فضيلته أن العبد مأمور بالعبادة، ومأمور كذلك بالصبر عليها، كما قال تعالى: «فاعبده واصطبر لعبادته»، فالثبات على الطاعة هو علامة القبول، والانقطاع عنها من آفات النفوس التي ينبغي التنبه لها، مشيرًا إلى أن من أبرز موانع الثبات طول الأمل، حيث ينشغل الإنسان بالدنيا وكأنه مخلد فيها، فيقسو قلبه ويبتعد عن الطاعة، وكذلك التوسع في المباحات من طعام وشراب ونوم وكلام، حتى تشغله عن العبادات وتضعف همته، فضلًا عن الابتعاد عن البيئة الإيمانية الصالحة، التي تعين على الطاعة وتذكر بالله تعالى.

وبيّن أن علاج ذلك يكون بعدة أمور، في مقدمتها الإكثار من الدعاء، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم: «اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك»، مع الحرص على تنويع الطاعات حتى لا يصيب النفس الملل، فمنها ما يكون بالبدن، ومنها ما يكون باللسان، ومنها ما يكون بالقلب، وكلها تعين العبد على الاستمرار، وكذلك التعلق بالمساجد، لما فيها من روحانية وصحبة صالحة، تعين على الثبات والاستقامة.

وأكد أن معرفة قِصر الدنيا وسرعة انقضائها من أعظم ما يدفع العبد إلى الثبات على الطاعة، فالمؤمن يعلم أن الأجل قد يأتيه بغتة، فيحرص أن يكون دائمًا على طاعة، لأن المرء يُبعث على ما مات عليه، ويُختم له بما عاش عليه، سائلًا الله تعالى أن يحسن لنا الختام، وأن يجعلنا من الثابتين على طاعته حتى نلقاه.

ويأتي ملتقى «رياض الصائمين» ضمن المنظومة الدعوية والتوعوية التي ينظمها الجامع الأزهر خلال شهر رمضان المبارك، لترسيخ الوعي بحقائق العبادات ومقاصدها، انطلاقًا من دوره التاريخي في نشر صحيح الدين، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، وخدمة المجتمع.

صورة أرشيفية

جبل من ذهب تحت الأرض.. ثروة تتجاوز نصف تريليون دولار تُنتج 40% من ذهب العالم

استطلاع هلال شهر شوال

الإفتاء تستطلع غدا هلال شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر

مدبولي

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الكهرباء

صلاة عيد الفطر 2026

توقيت صلاة عيد الفطر 2026 في القاهرة والمحافظات.. متى تبدأ صلاة العيد؟

لقطة من الفيديو

بعد قليل.. الحكم على المتهم بضرب فرد أمن في كومبوند بالتجمع الخامس

موعد تحسن الأحوال الجوية

أمطار متفاوتة الشدة وسيول.. موعد تحسن الأحوال الجوية في مصر

خالد بيرمي

رد فعل غير من متوقع من خالد بيومي على قرار منح كأس أمم أفريقيا للمغرب

أسعار العملات العربية

تراجع الريال والدينار.. أسعار العملات العربية اليوم الأربعاء 18 مارس 2026

ألفريدو

هنفطر ايه النهاردة.. أسرع كفتة فراخ بالخضار ومكرونة ألفريدو

الكزبرة

مضاعفات خطيرة . هؤلاء ممنوعون من تناول الكزبرة

المقلوبة

طريقة عمل المقلوبة.. أكلة فخمة بطعم لا يقاوم

بالصور

مع اقتراب العيد ..6 نصائح للحفاظ على صحة الأظافر

مع اقتراب العيد 6 نصائح للحفاظ على صحة الأظافر
مع اقتراب العيد 6 نصائح للحفاظ على صحة الأظافر
مع اقتراب العيد 6 نصائح للحفاظ على صحة الأظافر

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

قبل العيد بساعات.. طريقة عمل سلطة الرنجة بطعم خطير يفتح النفس ويخلي سفرتك مختلفة

لقاء وزير الدفاع مع مقاتلي الجيش الثالث الميداني وقوات شرق القناة لمكافحة الارهاب

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة قادرة على حماية مصر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد