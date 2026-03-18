ديني

تهنئة عيد الفطر 2026.. أفضل رسائل التهاني مكتوبة لـ عيد سعيد على أحبابك

أحمد سعيد

ساعات قليلة ويحل علينا عيد الفطر 2026، ما يجعل كثيرين يبحثون عن أفضل تعبيرات وعبارات تهنئة عيد الفطر وأجمل رسائل عيد سعيد لتقديمها إلى الأهل والأصدقاء والأحباب، فهي من أبرز مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة التي تعكس روح المحبة والتواصل بين الناس. 

ويتصدر مؤشرات البحث مع اول أيام عيد الفطر عبارات مثل تهنئة عيد الفطر ، و رسائل عيد سعيد 2026، و عبارات تهنئة العيد ، و أجمل تهاني عيد الفطر مكتوبة ، خاصة مع رغبة كثيرين في تبادل كلمات تحمل الدعاء بالخير والسعادة، وتعزز أجواء الفرح والبهجة في أول أيام العيد.

تهنئة عيد الفطر 2026 مكتوبة

أول أيام عيد الفطر 2026 مناسبة يتبادل فيها الناس عبارات تهنئة عيد الفطر ورسائل عيد سعيد حيث تقدمها على السوشيال ميديا إلى الأقارب والأصدقاء ومن أفضل رسائل التهنئة:

  • عيد فطر سعيد، أتمنى لكم في هذه الأيام المباركة كل الخير والسعادة وكل عام وأنتم بخير.
  • بمناسبة عيد الفطر، أرسل لكم أطيب الأمنيات بقضاء أوقات ممتعة مع العائلة وعيدكم مبارك.
  • كل عام وأنتم بخير، أعاد الله عليكم العيد بالصحة والعافية والمسرات.

أجمل تهاني عيد الفطر مكتوبة

  • عيد فطر مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
  • كل عام وأنتم بخير، أعاده الله عليكم باليمن والبركات
  • عيد سعيد مليء بالفرح والسعادة لكم ولأحبابكم
  • أسأل الله أن يجعل عيدكم نورًا وسرورًا دائمًا
  • عيدكم مبارك كقلوبكم الطيبة
  • تقبل الله طاعتكم وأتم عليكم فرحتكم

أول أيام عيد الفطر فلكياً

وفقاً للحسابات الفلكية، تكون بداية شهر شوال 1447هـ فلكياً هي يوم الجمعة 20 مارس 2026 وهو يوم عيد الفطر المبارك 2026.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان في هذا العام سيستمر 29 يومًا، حيث يكون الخميس 19 مارس 2026 هو آخر أيام الشهر الفضيل والموافق 29 رمضان، على أن يبدأ المسلمون الاحتفال بعيد الفطر في اليوم التالي.

وأوضح المعهد، عبر إمساكيته الرسمية، أن يوم الجمعة 20 مارس 2026 سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، على أن تُقام صلاة العيد في القاهرة عند الساعة السادسة وأربع وعشرين دقيقة صباحًا، مع التأكيد على أن الموعد النهائي لتحديد أول أيام عيد الفطر يعتمد على رؤية هلال شهر شوال شرعيًا.

وأشار المعهد إلى أن عدد ساعات الصيام يزداد تدريجيًا بمعدل دقيقة إلى دقيقتين يوميًا حتى نهاية الشهر، ليكتمل الشهر الكريم وفق هذا الترتيب الزمني، مع التأكيد على أن تحديد بداية شهر شوال ورؤية الهلال سيضع اللمسة النهائية على موعد عيد الفطر.

موعد عيد الفطر 2026

تستطلع دار الإفتاء المصرية، بعد غروب شمس غد الخميس الموافق 29 رمضان، الموافق 19 مارس 2026، هلال شهر شوال لعام 1447 هجريًّا، فإذا ثبتت رؤية هلال شوال بالعين المجردة يكون شهر رمضان 29 يومًا، ويكون يوم الجمعة 20 مارس 2026 هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2026.

أما إذا تعذرت رؤية هلال شهر شوال بالعين المجردة، فيكون يوم الجمعة 20 مارس 2026 هو المتمم لشهر رمضان، ويكون يوم السبت 21 مارس 2026 غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

حكم صلاة عيد الفطر وفضلها

ورد أن صلاة عيد الفطر شعيرة من شعائر الله التي اختص بها المسلمين، جعل ثوابها داخلاً في عموم الأجر المُترتّب على سائر الأعمال الصالحة، والطاعات، وتقع صلاة عيد الفطر بعد صيام شهر ذو فضل كبير؛ فهي تُؤدّى في اليوم الأول من شوال بعد صيام رمضان.

كما أن صلاة عيد الفطر من الصلوات التي يجتمع فيها جميع المسلمين، ليكبروا الله على ما هداهم من فضله بعد انتهاء ركن الصيام في رمضان، ومن فضل صلاة عيد الفطر
التي يصليها المسلمين بعد شروق الشمس في أول أيام شوال، أنها تطهير لنفس المسلم ويشعر بالاطمئنان والبهجة والسعادة في يوم العيد وأنه انتهى من فرائض الله بفضله ونعمته.

وجاء أن صلاة عيد الفطر لها ثواب عظيم وأجر كبير وهذا يدل على حث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المسلمين على حضورها سواء من الرجال أو النساء أو كبار السن والأطفال، كما أنها شكر لنعمة الله على الإيمان والإسلام وعلى توفيق العباد المؤمنين لإنهاء فريضة الله تعالى على خير.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أنَّ صلاتي العيد والجمعة من أهم شعائر الدين لا يجوز التخلّف عنها إلا لعذر شرعي؛ إذ يقول الله تبارك وتعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ»، موضحة أن صلاة العيد سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله يحس الناس عليها وأمر الرجال والنساء حتى الحُيَّض منهن أن يخرجوا لها، فهي تمثل فرح وسعادة للمسلمين احتفالا بالعيد، قال تعالى «وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ».

توقيت تكبيرات العيد

التكبير في عيد الفطر من السنن المستحبة، ويبدأ وقته من رؤية هلال شوال عند غروب شمس آخر يوم من رمضان، وينتهي بعد انتهاء صلاة العيد.

أنواع التكبير في عيد الفطر .. ينقسم التكبير في عيد الفطر إلى نوعين: التكبير المطلق والتكبير المقيد، ولكل نوع منهما ضوابطه وأحكامه.

عيد الفطر 2026 عبارات تهنئة عيد الفطر تهنئة عيد الفطر عيد الفطر اول أيام عيد الفطر رسائل عيد سعيد 2026 عبارات تهنئة العيد أجمل تهاني عيد الفطر مكتوبة تهاني عيد الفطر مكتوبة تهنئة عيد الفطر 2026 مكتوبة أول أيام عيد الفطر فلكياً توقيت تكبيرات العيد

