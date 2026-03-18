أخبار البلد

طقس غد الخميس.. سقوط أمطار على هذه المناطق

حسام الفقي

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الخميس الموافق 19 مارس 2026 طقس مائل للدفء إلى دافئ نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون باردًا خلال ساعات الليل.

وأشارت الهيئة  في بيان لها  إلى وجود فرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانًا، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وقد تغزر في بعض الفترات، مع احتمالية وصولها إلى حد السيول على مناطق من خليج العقبة وسيناء.

وأضافت أن هناك فرصًا لأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، قد تكون متوسطة أحيانًا على بعض المناطق، بنسبة حدوث تُقدر بنحو 30% وعلى فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر في بعض مناطق الصحراء الغربية وشمال وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتتراوح بين معتدلة ومضطربة، مع ارتفاع الأمواج من مترين إلى ثلاثة أمتار، واتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

أما البحر الأحمر، فتكون حالته معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية إلى غربية.

وفي خليج السويس، تكون الحالة معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الأمواج من مترين إلى ثلاثة أمتار، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 23 14

العاصمة الجديدة 23 12

6 اكتوبر 22 12

بنهــــا 22 13

دمنهور 21 12

وادى النطرون 23 12

كفر الشيخ 22 13

بلطيم 21 12

المنصورة 23 14

الزقازيق 23 14

شبين الكوم 22 13

طنطا 22 13

دمياط 20 12

بورسعيد 22 15

الإسماعيلية 24 13

السويس 24 13

العريش 20 10

رفح 20 09

رأس سدر 23 14

نخل 19 07

كاترين 15 05

الطور 23 13

طابا 21 12

شرم الشيخ 25 15

الغردقة 25 14

الاسكندرية 20 12

العلمين الجديدة 19 11

مطروح 18 10

السلوم 19 11

سيوة 21 11

رأس غارب 25 14

سفاجا 26 15

مرسى علم 27 16

شلاتين 30 19

حلايب 27 20

أبو رماد 29 19

مرسى حميرة 28 19

أبرق 31 20

جبل علبة 31 20

رأس حدربة 27 18

الفيوم 24 12

بني سويف 24 11

المنيا 25 11

أسيوط 26 10

سوهاج 26 11

قنا 26 12

الأقصر 27 13

أسوان 27 13

الوادى الجديد 26 10

أبوسمبل 27 13

الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعد وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور

بيزود الجمال وبيقلل التوتر.. مش هتصدق فوائد الشاي بلبن

