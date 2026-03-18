خط أحمر .. تعرف على عقوبات مخالفة مواعيد الغلق الجديدة للمحلات
الجمعة أول أيام الفطر.. دول عربية وإسلامية توحد موعد العيد
حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد تغادر ساحة الحرب إلى اليونان.. صيانة أم إخفاق؟
المقاولون العرب تفتح بابا لمشروعات ضخمة في غينيا الاستوائية .. تفاصيل مهمة
الجمعة أم السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 في مصر والسعودية
مجتبى خامنئي: إراقة دماء لاريجاني سيدفع القتلة ثمنها قريبا
حُسم الأمر | الجمعة أول أيام عيد الفطر في 7 دول .. وترقّب إعلان البقية
انقلاب ميكروباص.. إصابة 16 شخصا بالطريق الصحراوي بالإسكندرية
احتياطي النفط .. مؤشر صادم في الصين بسبب الحرب الإيرانية
مصدر يكشف تفاصيل العرض الحقيقي للاعب الزمالك السابق والأهلي الحالي
أول رد فعل رسمي للكاف بشأن سحب لقب أمم أفريقيا من السنغال
العمل عن بُعد.. إجراءات استثنائية لترشيد الطاقة بسبب حرب إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

جامعة القاهرة الأهلية تناقش ترتيبات امتحانات منتصف الفصل الدراسي

جامعة القاهرة الأهلية
جامعة القاهرة الأهلية
حسام الفقي

استعرض مجلس الشئون الأكاديمية بجامعة القاهرة الأهلية موقف انتظام الدراسة وبدء التدريس العملي داخل المعامل المركزية، إلى جانب متابعة خطط استكمال تجهيزات المعامل التخصصية لمختلف البرامج الأكاديمية، وذلك استعدادًا للعام الجامعي المقبل 2026/2027، كما ناقش المجلس الترتيبات الخاصة بعقد امتحانات منتصف الفصل الدراسي.

وفي هذا الإطار، تابع الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس الجامعة، بدء الدراسة داخل المعامل المركزية، مؤكدًا أهمية استكمال تجهيز المعامل التخصصية المتقدمة لكافة برامج الكليات العملية، بما يواكب أحدث المعايير التكنولوجية والتعليمية. كما وجه بضرورة الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بعقد امتحانات منتصف الفصل الدراسي، مع إعلان الجداول في توقيت مناسب يتيح للطلاب فرصة كافية للمراجعة.

وشدد رئيس الجامعة على أهمية الالتزام بالمواصفات المعتمدة للورقة الامتحانية، بحيث تشمل كافة أجزاء المنهج الدراسي، مع تنوع الأسئلة لقياس المستويات المختلفة للطلاب.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد العطار، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، على توجيهات رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من أعمال التصحيح وإعلان النتائج في التوقيتات المحددة، بما يحقق مصلحة الطلاب ويعزز كفاءة العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الشئون الأكاديمية برئاسة الدكتور محمد العطار، وبحضور عمداء القطاعات المختلفة، حيث تم استعراض انتظام تدريس المقررات العملية لطلاب كليات القطاع الصحي داخل المعامل المركزية، والتي تشمل معامل الفسيولوجي والهستولوجي والميكروبيولوجي، إلى جانب معمل الفيزياء الحيوية بكلية العلوم، مع الاستعداد لتشغيل معمل الفيزياء بكلية الهندسة ومعمل المحاكاة بكلية التمريض.

كما وافق المجلس على استكمال تجهيزات المعامل التخصصية للبرامج المختلفة خلال العام الجامعي المقبل، والتي تشمل معامل القوى الكهربية بكلية الهندسة، ومعمل المحاكاة بكلية طب الأسنان، ومعامل العلاج المائي والعلاج الكهربائي بكلية العلاج الطبيعي، إلى جانب استكمال تجهيزات معامل كلية التمريض والمعامل الكيميائية.

وأكد المجلس أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص جامعة القاهرة الأهلية على توفير بيئة تعليمية متطورة، تدعم الجانب العملي والتطبيقي، وتسهم في إعداد خريجين مؤهلين وفق أعلى المعايير الأكاديمية والمهنية.

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن موعد عيد الفطر غدًا الخميس

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن موعد عيد الفطر غدًا الخميس

جبل من ذهب تحت الأرض.. ثروة تتجاوز نصف تريليون دولار تُنتج 40% من ذهب العالم

الإفتاء تستطلع غدا هلال شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الكهرباء

الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعض وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور

الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعد وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور

أمطار متفاوتة الشدة وسيول.. موعد تحسن الأحوال الجوية في مصر

الحكومة: إغلاق المحلات الساعة ٩ مساءً ويومى الخميس والجمعة الساعة ١٠ مساءً اعتبارا من يوم ٢٨ مارس

بعد قليل.. الحكم على المتهم بضرب فرد أمن في كومبوند بالتجمع الخامس

الرقابة المالية تَمُد فترة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيدة بالبورصة حتى نهاية أبريل المقبل

وزير البترول يحضر اجتماع الجمعية العمومية لبتروجيت

البترول: بتروجت تدخل مجال المشروعات النووية بالمشاركة في "الضبعة"

تعظيم كفاءة توجيه الاستثمارات بما يدعم تطوير الخدمات ويرفع كفاءة الإدارة المحلية

أعراض التسمم من الفسيخ وطرق الوقاية منه

الفسيخ الفاسد..ماذا يفعل لجسمك ؟
الفسيخ الفاسد..ماذا يفعل لجسمك ؟
الفسيخ الفاسد..ماذا يفعل لجسمك ؟

رسميا .. بي إم دبليو تطلق الفئة الثالثة الكهربائية 2027

بي ام دبليو الفئة الثالثة الكهربائية 2027
بي ام دبليو الفئة الثالثة الكهربائية 2027
بي ام دبليو الفئة الثالثة الكهربائية 2027

نصائح وتعليمات يجب فعلها قبل تناول الرنجة والفسيخ في عيد الفطر

نصائح وتعليمات يجب فعلها قبل تناول الرنجة و الفسيخ
نصائح وتعليمات يجب فعلها قبل تناول الرنجة و الفسيخ
نصائح وتعليمات يجب فعلها قبل تناول الرنجة و الفسيخ

قبل العيد.. اعرفي فوائد زيت السمسم للبشرة وأهم أضراره

علاج مشاكل البشرة
علاج مشاكل البشرة
علاج مشاكل البشرة

كنت شبه شبح وحرارتي 40.. وعكة صحية تضرب محمد فضل شاكر

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

لقاء وزير الدفاع مع مقاتلي الجيش الثالث الميداني وقوات شرق القناة لمكافحة الارهاب

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة قادرة على حماية مصر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد