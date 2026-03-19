سر تسمية السيدة زينب.. مفتي الجمهورية يكشف: النبي هو من اختار الاسم ومنحها صفات العفة والقوة

كشف الدكتور نظير عياد تفاصيل تسمية السيدة زينب بنت علي، موضحًا أن الاسم لم يكن عاديًا، بل حمل دلالات عميقة، حيث أطلقه النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنفسه، تيمنًا باسم خالتها.

مكانة خاصة في قلوب المصريين

وأوضح مفتي الجمهورية، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج اسأل المفتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أن السيدة زينب تحظى بمكانة خاصة في قلوب المصريين، مشيرًا إلى أنها ابنة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكانت من أقرب الناس شبهًا بوالدتها السيدة فاطمة الزهراء في الشكل والخلق.

وأضاف أن السيدة زينب نشأت في بيت النبوة، حيث جمعت بين القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، والنسب إلى الإمام علي، والتربية على يد السيدة فاطمة، وهو ما منحها مكانة فريدة لم تتوافر لغيرها.

منزلة كبيرة عند النبي

وأشار إلى أن للسيدة زينب منزلة كبيرة عند النبي، لافتًا إلى أنه كان يحرص عند عودته من السفر على التوجه إلى بيت السيدة فاطمة وأبنائها، في دلالة على عمق العلاقة والمحبة.

وأكد مفتي الجمهورية أن العلاقة التي جمعت السيدة زينب بوالدها الإمام علي كانت قائمة على القيم النبيلة من الصدق والثبات، وهو ما انعكس على شخصيتها، مضيفًا أن الاسم الذي اختاره لها النبي أورثها صفات الحنان والعفة والقوة والصبر، لتصبح واحدة من أبرز نساء آل البيت وأكثرهن تأثيرًا عبر التاريخ.