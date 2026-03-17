هل الكرامات معترف بها في الإسلام؟ مفتي الجمهورية يحسم الجدل

قال الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، إن كرامات الأولياء معترف بيها في الدين الإسلامي، معلقا: الكرامات ثابتة بنص القرآن الكريم وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.

واستشهد عياد، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج اسأل المفتي المذاع على قناة صدى البلد، بآية:"كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ".

وأوضح مفتي الجمهورية، أن سيدنا زكريا كان يرى طعام الشتاء في فصل الصيف، وطعام الصيف في فصل الشتاء، مضيفا أن هناك أمور أخرى كثيرة تؤكد الكرامات.

وذكر: العلماء يقولون إن الكرامة هو أمر خارق للعادة يظهره الله على عبد صالح إكراما له أو تذكية له، فهي من الأمور الجائزة وورد ذكرها في القرآن والأحاديث.