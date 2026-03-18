قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اول رد إيراني على قصف حقل باريس للغاز
قنصوة ومجدي يعقوب يناقشان تعزيز التعاون المشترك لدعم الرعاية الصحية في مصر وإفريقيا
البيت الأبيض: ضرب 7800 هدف إيراني وتدمير 100 سفينة
قطر: استهداف البنية التحتية للطاقة تهديد للأمن العالمي ولشعوب المنطقة والبيئة
الحكومة توافق على تخصيص عدة أراض بالمحافظات لإقامة مشروعات
مع وداع رمضان.. علي جمعة يوضح كل ما تريد معرفته عن زكاة الفطر وقيمتها هذا العام
إعادة فتح جزئي لطريق سفاجا قنا وتحويلات بديلة بسبب سوء الأحوال الجوية
قبل طرحه بالأسواق.. الأمن بداهم مصنع لإنتاج كحك العيد مجهول المصدر بالقاهرة
إعلام إيراني: 4 مواقع في منشأة بوشهر للغاز تعرضت لهجوم إسرائيلي
عسكري إيراني: استهداف حقل عسلوية للغاز جريمة حرب لن تمر دون رد
ألمانيا تطالب بوضع خطة واضحة لضمان إنهاء الحرب على إيران في أقرب وقت
البورصة تختتم رمضان بصعود جماعي وربح 50 مليار جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من الكنيسة السريانية الأرثوذكسية للتهنئة بعيد الفطر المبارك

مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من الكنيسة السريانية الأرثوذكسية للتهنئة بعيد الفطر المبارك
مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من الكنيسة السريانية الأرثوذكسية للتهنئة بعيد الفطر المبارك
إيمان طلعت

استقبل أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، وفدًا من أعضاء الكنيسة السريانية الأرثوذكسية، برئاسة الأب الربان فيليبس عيسى كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية، وضم الوفد كلًّا من: الأستاذ جميل ملوح وكيل الكنيسة، والدكتور علاء باخوس عضو الكنيسة، ومينا موسى المسؤول في المكتب الإعلامي السرياني، وسعد فؤاد من أعضاء المكتب الإعلامي السرياني، وذلك لتقديم التهنئة لفضيلته بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، في أجواء وُدية عكست عمق الروابط الوطنية والإنسانية التي تجمع أبناء الوطن الواحد.

وأعرب فضيلة مفتي الجمهورية عن خالص تقديره لهذه اللفتة الطيبة، مؤكدًا أن تبادل التهاني في المناسبات الدينية يجسِّد القيم النبيلة التي يقوم عليها المجتمع المصري، ويعكس حالة التلاحم والتآخي بين جميع أطيافه، وأن مثل هذه اللقاءات تُرسِّخ معاني المواطنة، وتعزز ثقافة العيش المشترك وقبول الآخر. كما تعكس هذه الزيارة وعي المؤسسات الدينية بأهمية استمرار الحوار والتواصل لتعزيز قيم المحبة والسلام بين أبناء الشعب المصري، وتؤكد أن مصر ستظل نموذجًا فريدًا في ترسيخ هذه القيم، ومثالًا حيًّا للتعايش المشترك والتآخي بين أبناء الوطن، في ظل ما يجمع أبناءها من وحدة وطنية صلبة قادرة على تجاوز مختلف التحديات.

من جانبهم، عبر أعضاء الوفد عن سعادتهم بلقاء فضيلة مفتي الجمهورية، وحرصهم على تقديم التهنئة بهذه المناسبة المباركة، مؤكدين أن مثل هذه الزيارات تمثل رسالة محبة وسلام، وتعبر عما يتمتع به المجتمع المصري من وحدة وتماسك، وما يجمع بين أبنائه من روابط تاريخية راسخة تجعل من التنوع مصدر قوة وإثراء للوطن.

مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من الكنيسة السريانية مفتي الجمهورية عيد الفطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

جبل من ذهب تحت الأرض .. ثروة تتجاوز نصف تريليون دولار تُنتج 40% من ذهب العالم

هلال شهر شوال

عبر 7 لجان.. «البحوث الفلكية» يستطلع هلال شوال وتحديد موعد أول أيام عيد الفطر الخميس

استطلاع هلال شهر شوال

الإفتاء تستطلع غدا هلال شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر

أحمد شوبير

قدّر ولطف .. «شوبير» عن تطورات حالة نجم بيراميدز بعد الإغماء وابتلاع اللسان

رئيس الاتحاد السنغالي السابق

رئيس الاتحاد السنغالي السابق يتحدّى «كاف»: لن نسلّم الكأس وسنصعّد لأعلى جهة دولية

منتخب السنغال

خبير لوائح رياضية : سيتم قبول استئناف السنغال .. في هذه الحالة

صلاة عيد الفطر 2026

توقيت صلاة عيد الفطر 2026 في القاهرة والمحافظات.. متى تبدأ صلاة العيد؟

خالد طلعت

خالد طلعت يتوقع حكمًا نهائيًا لصالح السنغال في المحكمة الرياضية

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من الكنيسة السريانية الأرثوذكسية للتهنئة بعيد الفطر المبارك

مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من الكنيسة السريانية الأرثوذكسية للتهنئة بعيد الفطر المبارك

البحوث الإسلاميَّة يصدر عدد شوَّال من مَجَلَّة الأزهر مع ملف خاص عن عيد الفطر

البحوث الإسلاميَّة يصدر عدد شوَّال من مَجَلَّة الأزهر مع ملف خاص عن عيد الفطر

وزارة الأوقاف

تجديد تعيين مدير عام الإدارة العامة للأملاك بديوان عام وزارة الأوقاف لمدة عام

بالصور

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة قادرة على حماية مصر

لقاء وزير الدفاع مع مقاتلي الجيش الثالث الميداني وقوات شرق القناة لمكافحة الارهاب
لقاء وزير الدفاع مع مقاتلي الجيش الثالث الميداني وقوات شرق القناة لمكافحة الارهاب
لقاء وزير الدفاع مع مقاتلي الجيش الثالث الميداني وقوات شرق القناة لمكافحة الارهاب

لمرضى السكري.. احرص على تناول هذا النوع من الخضار في رمضان

احرص على تناول البروكلي في رمضان لضبط السكر وحماية جسمك
احرص على تناول البروكلي في رمضان لضبط السكر وحماية جسمك
احرص على تناول البروكلي في رمضان لضبط السكر وحماية جسمك

توزيع 1200 كرتونة مواد غذائية و3 آلاف قطعة أحذية وملابس على المستحقين بالشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

بتكلفة 67 مليون جنيه.. دعم منظومتي النظافة والحماية المدنية بمعدات حديثة بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

لقاء وزير الدفاع مع مقاتلي الجيش الثالث الميداني وقوات شرق القناة لمكافحة الارهاب

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة قادرة على حماية مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لا تُسلِّم المرأة قلبها بسهولة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد