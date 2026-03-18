مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من الكنيسة السريانية الأرثوذكسية للتهنئة بعيد الفطر المبارك

استقبل أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية ، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، وفدًا من أعضاء الكنيسة السريانية الأرثوذكسية، برئاسة الأب الربان فيليبس عيسى كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية، وضم الوفد كلًّا من: الأستاذ جميل ملوح وكيل الكنيسة، والدكتور علاء باخوس عضو الكنيسة، ومينا موسى المسؤول في المكتب الإعلامي السرياني، وسعد فؤاد من أعضاء المكتب الإعلامي السرياني، وذلك لتقديم التهنئة لفضيلته بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، في أجواء وُدية عكست عمق الروابط الوطنية والإنسانية التي تجمع أبناء الوطن الواحد.

وأعرب فضيلة مفتي الجمهورية عن خالص تقديره لهذه اللفتة الطيبة، مؤكدًا أن تبادل التهاني في المناسبات الدينية يجسِّد القيم النبيلة التي يقوم عليها المجتمع المصري، ويعكس حالة التلاحم والتآخي بين جميع أطيافه، وأن مثل هذه اللقاءات تُرسِّخ معاني المواطنة، وتعزز ثقافة العيش المشترك وقبول الآخر. كما تعكس هذه الزيارة وعي المؤسسات الدينية بأهمية استمرار الحوار والتواصل لتعزيز قيم المحبة والسلام بين أبناء الشعب المصري، وتؤكد أن مصر ستظل نموذجًا فريدًا في ترسيخ هذه القيم، ومثالًا حيًّا للتعايش المشترك والتآخي بين أبناء الوطن، في ظل ما يجمع أبناءها من وحدة وطنية صلبة قادرة على تجاوز مختلف التحديات.

من جانبهم، عبر أعضاء الوفد عن سعادتهم بلقاء فضيلة مفتي الجمهورية، وحرصهم على تقديم التهنئة بهذه المناسبة المباركة، مؤكدين أن مثل هذه الزيارات تمثل رسالة محبة وسلام، وتعبر عما يتمتع به المجتمع المصري من وحدة وتماسك، وما يجمع بين أبنائه من روابط تاريخية راسخة تجعل من التنوع مصدر قوة وإثراء للوطن.