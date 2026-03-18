مفتي الجمهورية يستقبل وفد الكنيسة الأسقفية لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك

استقبل فضيلة أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية ، اليوم الأربعاء، وفدًا من الكنيسة الأسقفية المصرية برئاسة المطران الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، والمطران الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية الشرفي ومدير المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة، لتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب فضيلة مفتي الجمهورية عن بالغ سعادته بهذه الزيارة الكريمة، مؤكدًا أن مثل هذه اللقاءات تعكس روح المحبة والتعاون بين أبناء الوطن الواحد، وتعبر عن متانة النسيج الوطني المصري، وقدرته على احتضان التنوع في إطار من الاحترام والتآلف، مضيفًا أن شهر رمضان المبارك والأعياد الدينية تحمل في وجدان المصريين جميعًا طابعًا خاصًّا، إذ تمثِّل مواسم إنسانية وإيمانية تتجدد فيها معاني الرحمة والمودة والتكافل بين الناس، وتتقوى خلالها روابط الأخوة والتضامن داخل المجتمع، فهي مناسبات تجمع بين البُعد الروحي الذي يدعو إلى العبادة والتقرب إلى الله عز وجل، والبُعد الاجتماعي الذي يعزز قيم التعاطف والتراحم، ويعمِّق الشعور بالمشاركة والانتماء، كما أنها فرصة ثمينة لترسيخ قيم الاحترام المتبادل والحوار البنَّاء والتعاون الصادق بين مختلف مكونات المجتمع، بما يعزز التماسك الاجتماعي ويصون وحدة الصف الوطني، ويجسد في الوقت ذاته روح المسؤولية المشتركة تجاه الوطن.

من جانبه، أعرب وفد الكنيسة الأسقفية عن خالص تهانيه لفضيلة المفتي بهذه المناسبة المباركة، مؤكدًا اعتزازه بالعلاقات الطيبة والتعاون المستمر بين الكنيسة الأسقفية ودار الإفتاء المصرية، ومثمِّنًا دَورها في تعزيز قيم التعايش المشترك والحوار الحضاري وخدمة المجتمع بروح وطنية مسؤولة.