كانت مدرسة في العلم والتواضع.. سر توجه السيدة نفيسة إلى مصر وطلبها الرحيل سريعاً

قال الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، إن السيدة نفيسة كانت عظيمة تقية نقية، فهي محارب من الطاعة ومدرسة من العلم والتواضع.

وتابع الدكتور نظير عياد، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج اسأل المفتي المذاع على قناة صدى البلد، أن السيدة نفيسة من حيث النسب تنتمي إلى سيدنا الحسن رضي الله عنه، ومن حيث ما يتعلق بزوجها إسحاق المؤتمن فهو ينتهي نسبه لسيدنا الحسين.

وأوضح مفتي الجمهورية، أن السيدة نفيسة عرف عنها بأنها يتوافر لها من العلم والفطنة والذكاء ما ليس لغيرها، وأنها تتميز برحابة الصدر، والرغبة في أن تنأى بنفسها عن المشكلات وتتفرغ للعبادات.

وذكر: السيدة نفيسة قصدت مصر بعد رحلة روحية، بعد زارت المدينة ومكة ، ثم زارت مصر والعريش وذلك لأن المصريين يحبون النبي وآل بيته، وبسبب التضييق الذي كان على آل بيت النبي.