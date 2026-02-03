قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال الأحمر المصري يواصل تقديم الدعم الطبي والإنساني للعائدين عبر معبر رفح
رسميًا.. مطار العاصمة الدولي يدخل مرحلة التشغيل المنتظم
«أكسيوس»: إسرائيل لا تريد شن ضربات أمريكية رمزية ضد إيران
عرض فرنسي رسمي لـ إمام عاشور
اليوم الثاني لتشغيل رفح.. استمرار عبور الأسر الفلسطينية واستقبال الحالات الحرجة
الخارجية الصينية: ندعم فنزويلا في حماية سيادتها وكرامتها
مصر ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الدفعة الثانية من الفلسطينيين عبر معبر رفح
نهشت جسده أمام منزله.. القصة الكاملة لهجوم الكلاب الضالة على طفل برأس سدر تهز جنوب سيناء
سلام يرحب بعقد اجتماع سوري لبناني أردني لبحث ملفات الطاقة والكهرباء
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع تعديل قانون المهن الرياضية
بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات
الأزهر يحتفي بليلة النصف من شعبان ذكرى تحويل القبلة
رياضة

عرض فرنسي رسمي لـ إمام عاشور

إمام عاشور
إمام عاشور
عبدالله هشام

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي عن تقدم نادي لانس الفرنسي بعرض لضم إمام عاشور نجم النادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

واوضح عبدالهادي خلال تصريحاته : فوجئ الأهلي بفاكس رسمي من نادي لانس الفرنسي لطلب ضم إمام عاشور في الانتقالات الجارية.

وفي وقت سابق وجه الدنماركي ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي بضرورة عرض تقرير يومي عن إمام عاشور لاعب الفريق بعد قرار إيقافه خلال الفترة الماضية.

وطالب توروب بمعرفة كافة التفاصيل عن اللاعب وتدريباته الفردية بشكل تفصيلي للوقوف على تفاصيل حالته الفنية.

ويرغب المدرب في معرفة مدى استجابة إمام عاشور للقرار الأخير الخاص بعقوبته وتقديمه لمصلحة الفريق على مصلحته الشخصية.

مباراة الأهلي القادمة

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء  إلي ستاد القاهرة الدولي حيث يقام اللقاء الذي يجمع الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي مع نظيره البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة ال17 من بطولة الدوري الممتاز.

إمام عاشور الأهلي النادي الأهلي فريق الأهلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

