عرض فرنسي رسمي لـ إمام عاشور

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي عن تقدم نادي لانس الفرنسي بعرض لضم إمام عاشور نجم النادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

واوضح عبدالهادي خلال تصريحاته : فوجئ الأهلي بفاكس رسمي من نادي لانس الفرنسي لطلب ضم إمام عاشور في الانتقالات الجارية.

وفي وقت سابق وجه الدنماركي ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي بضرورة عرض تقرير يومي عن إمام عاشور لاعب الفريق بعد قرار إيقافه خلال الفترة الماضية.

وطالب توروب بمعرفة كافة التفاصيل عن اللاعب وتدريباته الفردية بشكل تفصيلي للوقوف على تفاصيل حالته الفنية.

ويرغب المدرب في معرفة مدى استجابة إمام عاشور للقرار الأخير الخاص بعقوبته وتقديمه لمصلحة الفريق على مصلحته الشخصية.

مباراة الأهلي القادمة

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء إلي ستاد القاهرة الدولي حيث يقام اللقاء الذي يجمع الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي مع نظيره البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة ال17 من بطولة الدوري الممتاز.