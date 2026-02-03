عمرو ثروت: إمام عاشور لديه أكثر من عرض خليجي.. والأهلي يحدد مبلغًا كبيرًا لرحيله

كشف الناقد الرياضي عمرو ثروت تفاصيل تتعلق بأزمة إمام عاشور الأخيرة مع النادي الأهلي ورغبة اللاعب في الرحيل خلال الفترة المقبلة في ظل امتلاك أكثر من عرض خليجي.

وقال عمرو ثروت، خلال لقاء مع الإعلامي محمد أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «إمام عاشور طلب مبالغ مالية أعلى من قيمة عقد أحمد سيد زيزو من أجل تجديد تعاقده مع الأهلي، وحينما جاء وليد صلاح الدين في منصب مدير الكرة أوقف مفاوضات تجديد تعاقد اللاعبين إلى نهاية الموسم».

وأشار ثروت إلى أن إمام عاشور لديه أكثر من عرض خليجي للانتقال إليه ولكن بعد كأس العالم 2026 خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولفت عمرو ثروت إلى أن الأهلي وضع مبلغًا كبيرًا جدًا للموافقة على رحيل إمام عاشور وهو 12 مليون دولار.

وفي سياق منفصل، تحدث ثروت عن أن ييس توروب غير مقتنع بإمكانيات المغربي يوسف بلعمري حتى الآن، وليس كما خرج في بيان الأهلي حول أسباب غياب اللاعب، مستشهدًا بضم كلٍ من الأنجولي إيلتسين كامويش ومروان عثمان لقائمة الفريق بشكل مباشر فور انضمامها لصفوف الفريق.

وأضاف أن توروب يرى أن أحمد نبيل كوكا هو اللاعب رقم 1 بالنسبة له في مركز الظهير الأيسر.

وذكر عمرو ثروت أنه لا يوجد أي خلافات بين ييس توروب والتونسي محمد علي بن رمضان بسبب عدم مشاركة اللاعب بصفة أساسية مع الفريق.