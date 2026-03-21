حسين عبد اللطيف: هدف منتخب الناشئين الفوز ببطولة شمال أفريقيا

أكد حسين عبداللطيف، المدير الفني لمنتخبنا الوطني، مواليد 2009 بعد ختام معسكره التدريبي قبل السفر إلى مدينة بنغازي الليبية، استعداداً للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، أن هدف المنتخب والجهاز الفني هو الفوز باللقب والتأهل لكأس الأمم.

وقال عبداللطيف إنه عمل وجهازه الفني، خلال الفترة الأخيرة على اختيار أفضل العناصر الفنية، التي تستحق أن تمثل منتخب مصر، وخاض العديد من المباريات الودية للوصول إلى هذه العناصر، التي وضع فيها ثقته الكاملة لتحقيق المهمة بنجاح.

واختتم عبداللطيف تصريحاته، بتوجيه الشكر للاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبوريدة وكذلك مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد، ووليد درويش، المشرف على المنتخب، على تذليل كل العقبات وتوفير كل الدعم خلال المعسكر الأخير.

يذكر أن المنتخب سيتوجه إلى بنغازي، فجر السبت استعداداً للمشاركة في البطولة، التي ستنطلق بمواجهة تونس 27 مارس الحالي.