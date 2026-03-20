الأساسي والاحتياطي.. الكشف عن قميصي منتخب مصر استعدادًا لمونديال 2026

كُشف النقاب عن القميصين الأساسي والاحتياطي لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، والمقرر أن يخوض بهما منافسات بطولة كأس العالم 2026، وذلك برعاية شركة Puma العالمية للملابس الرياضية.

وجاء القميص الأساسي محتفظًا باللون الأحمر التقليدي، مع لمسات تصميمية عصرية تعكس هوية الكرة المصرية، بينما ظهر القميص الاحتياطي بتصميم مختلف يواكب أحدث صيحات الملابس الرياضية، مع الحفاظ على الطابع التاريخي للمنتخب.

ويأتي الكشف عن الزي الجديد؛ في إطار استعدادات منتخب مصر للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، التي ستستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وسط طموحات كبيرة بتقديم أداء قوي في البطولة.