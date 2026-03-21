الحرس الثوري الإيراني يطلق الموجة 70 ضد 55 موقعاً في الخليج وإسرائيل

أعلنت القوات المسلحة الإيرانية إطلاق الموجة رقم 70 من عملية الوعد الصادق 4 .



وذكر الحرس الثوري الإيراني في بيان له : مع انطلاق الموجة السبعين من عملية الوعد الصادق 4، دوّت انفجارات قوية وتصاعدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان في أكثر من 55 موقعاً في المنطقة، منذ الدقائق الأولى للعملية التي نُفذت تخليداً لذكرى المستشارين العسكريين الشهداء، وبشعار الله أكبر، في مشهد ينذر بمرحلة جديدة من موازين القوى في المنطقة.

وأضاف البيان الإيراني قائلا : وفي إطار هذه العمليات المشتركة والمؤثرة، اُستُهدفت خمس قواعد أمريكية في كل من «الخرج»، «الظفرة»، «علي السالم»، «أربيل»، إضافة إلى «الأسطول البحري الخامس»، باستخدام منظومات صاروخية من طراز «قيام» و«عماد» وطائرات مسيّرة هجومية، ضمن مسار تصاعدي للضغط العسكري.

وتابعت إيران بيانها قائلة : كما تركزت الهجمات على منطقتي حيفا وتل أبيب، لا سيما في مواقع مثل «خضيرة»، «كريات أونو»، «سافيون» و«بن عامي»، حيث تم استهداف أهداف تتجاوز تقديرات العدو باستخدام صواريخ «خرمشهر 4» و«قدر» متعددة الرؤوس، ما أدى إلى تعميق حالة الاضطراب داخل الأراضي المحتلة.

وأكد البيان أن الحرس الثوري سيواصل، ضمن استراتيجيته الهجومية، استهداف مصدر أي اعتداء على الأراضي والسيادة الوطنية الإيرانية، وبقوة أشد من السابق.

كما شددت القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري على جاهزيتهما الكاملة للدخول في هذه المرحلة من المواجهة