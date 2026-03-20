الحرس الثوري يعلن شن غارات على أهداف في القدس وحيفا وقاعدة الظفرة

أعلن الحرس الثوري الإيراني، شن غارات على أهداف في القدس الغربية وحيفا وقاعدة الظفرة الجوية الأمريكية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي تصريحات سابقة؛ أكد المتحدث باسم الحرس الثوري إستمرار القوات في صناعة الصواريخ أثناء الحرب بشكل كامل مبددا مخاوف الشعب الإيراني في هذا الشأن.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري في تصريحات : كلما مضينا في الحرب قدما سيكون لدينا مفاجآت وستكون المعركة أكثر تعقيدا.

وأضاف المتحدث باسم الحرس الثوري: لا قلق حول صناعتنا الصاروخية أو مخزوننا الحربي وننتج الصواريخ حتى في ظروف الحرب.

وتابع: شعبنا في الساحات يريد استمرار الحرب حتى الاستنزاف التام للعدو

وختم المسؤول الإيراني تصريحاته قائلا : موعد انتهاء هذه الحرب فقط عندما يُرفع شبح الحرب عن إيران.