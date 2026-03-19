مصيرها مجهول.. الحرس الثوري الإيراني يعلن تفاصيل استهداف مقاتلة أمريكية F‑35

كشف الحرس الثوري الإيراني، يوم الخميس عن تفاصيل استهداف مقاتلة استراتيجية من طراز "F-35" تابعة للجيش الأمريكي في الأجواء المركزية لإيران، مؤكدة تعرضها لإصابة بليغة.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان، إنه في تمام الساعة 2:50 من فجر اليوم، تم استهداف وإصابة مقاتلة استراتيجية من طراز (F-35) تابعة للجيش الأمريكي المعتدي في سماء وسط إيران، وذلك بواسطة منظومة دفاع جوي حديثة ومتطورة تابعة لقوات الجوفضاء في الحرس الثوري.

وأضاف البيان: إن مصير المقاتلة لا يزال غير معلوم وهو قيد التحقيق، مع وجود احتمالية كبيرة لسقوطها، بحسب ما أفادت به وكالة تسنيم الإيرانية.

وأشار التقرير إلى أنه بعد النجاح في اصطياد أكثر من 125 طائرة مسيرة أمريكية وصهيونية معتدية بواسطة منظومات الدفاع الإيرانية، فإن عملية الاعتراض الناجحة هذه تعكس تغييرات مؤثرة وهادفة في منظومات الدفاع الجوي المتكاملة للبلاد.