التلفزيون الإيراني يعلن مقتل علي محمد نائيني المتحدث باسم الحرس الثوري

فيما نعي الحرس الثوري الإيراني المتحدث باسم الحرس الثوري العميد علي محمد نائيني .

وقال الحرس الثوري في بيان له: لن نسمح بإضعاف القوة الناعمة والمعنوية لنا بعد اغتيال المتحدث باسمنا محمد علي نائيني.

وذكر الحرس الثوري الإيراني أن العميد علي محمد نائيني قتل في هجوم إسرائيلي أمريكي فجر اليوم.

وفي وقت سابق ؛ أكد المتحدث باسم الحرس الثوري استمرار القوات في صناعة الصواريخ أثناء الحرب بشكل كامل مبددا مخاوف الشعب الإيراني في هذا الشأن.

وقال في تصريحات : كلما مضينا في الحرب قدما سيكون لدينا مفاجآت وستكون المعركة أكثر تعقيدا.

وأضاف المتحدث باسم الحرس الثوري: لا قلق حول صناعتنا الصاروخية أو مخزوننا الحربي وننتج الصواريخ حتى في ظروف الحرب.

وتابع: شعبنا في الساحات يريد استمرار الحرب حتى الاستنزاف التام للعدو.

وختم المسؤول الإيراني تصريحاته قائلا: موعد انتهاء هذه الحرب فقط عندما يُرفع شبح الحرب عن إيران.