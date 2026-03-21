حزب الله يقصف تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني قصف تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مشروع الطيبة ومحيط بلدة مركبا جنوبي لبنان

وكذلك قصفه بالصواريخ تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في جبل وردة في بلدة مركبا جنوبي لبنان.

وقال حزب الله في بيان له : استهدفنا بمسيرة انقضاضية الرادار البحري في موقع رأس الناقورة وحققنا إصابة مباشرة.

فيما أطلقت الجبهة الداخلية الإسرائيلية صفارات الإنذار في زرعيت وشوميرا قرب الحدود مع لبنان إثر تسلل مسيرة.

وفي وقت لاحق ؛استهدفت قوات الاحتلال جسر “القعقعية” في جنوب لبنان، ليكون ثالث جسر على نهر الليطاني يتم قصفه خلال أسبوع واحد، في إطار ضربات متواصلة تستهدف البنية التحتية في المنطقة.

وأفاد مراسل وكالة “الأناضول” بأن الغارة أصابت الجسر الواقع ضمن قضاء النبطية بشكل مباشر، ما أدى إلى تعطيله، وذلك بعد ساعات من استهداف منشآت مماثلة.

وكانت غارات إسرائيلية قد طالت- في وقت سابق من اليوم- عبارتين (جسرين صغيرين) في بلدتي برج رحال والقاسمية ضمن قضاء صور.