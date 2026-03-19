باحث سياسي: تل أبيب تنفذ "حرب الجسور" لقطع الإمدادات وفصل حزب الله

قال عبدالله نعمة إن إسرائيل تكثف عملياتها العسكرية في جنوب لبنان، مستهدفة البنية التحتية الحيوية، وعلى رأسها الجسور، بهدف قطع خطوط التواصل بين المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني.

استراتيجية “حرب الجسور”

أوضح نعمة أن إسرائيل تعمل على تدمير الجسور الرئيسية التي تربط بين ضفتي نهر الليطاني، في إطار ما وصفه بـ"حرب الجسور"، والتي تهدف إلى عزل المناطق الجنوبية عن بعضها البعض.

جسر هاسمية الهدف التالي

وأشار إلى أن جسر هاسمية يُعد آخر نقطة ربط رئيسية بين الضفتين، ويخضع حاليًا لرقابة الجيش اللبناني، إلا أنه قد يصبح هدفًا محتملاً للضربات الإسرائيلية خلال الفترة المقبلة.

توسيع النفوذ جنوب الليطاني

وأضاف أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تسعى إلى توسيع السيطرة الميدانية جنوب الليطاني عبر خطوات تدريجية، تهدف إلى فصل حزب الله عن مناطق شمال الليطاني والبقاع.

خطة عسكرية متعددة المراحل

وأكد أن المرحلة الأولى من العمليات قد تستغرق من 10 أيام إلى عدة أسابيع، مع احتمالات تنفيذ مراحل لاحقة تشمل التوسع شمال الليطاني، وفقًا لتطورات الوضع الميداني.

السيطرة على السواحل وقطع الإمدادات

واختتم بأن التحركات الإسرائيلية تشمل أيضًا السيطرة على المناطق الساحلية شمالًا وجنوبًا، بهدف قطع أي خطوط دعم لوجستي محتملة، مع استمرار المراقبة الدقيقة لسير العمليات العسكرية.