تجميد كافة الأنشطة في لبنان حتى نهاية إبريل

قررت اللجنة التنفيذية في الاتحاد اللبناني لكرة القدم تجميد جميع النشاطات الكروية في البلاد حتى نهاية شهر أبريل، على أن يُعاد تقييم الوضع واتخاذ القرار المناسب لاحقًا وفقًا للتطورات الراهنة.

ويأتي هذا القرار في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وما تسببه من ظروف أمنية غير مستقرة تؤثر بشكل مباشر على سير الأنشطة الرياضية في لبنان.