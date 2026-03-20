فحص فيديو إلقاء أكياس مياه على المصلين في مسجد الصديق بشيراتون

تفحص الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر قيام عدد من الأشخاص بإلقاء أكياس مياه على المصلين أثناء أدائهم صلاة العيد داخل مسجد الصديق بمنطقة شيراتون، ما تسبب في سقوطها على عدد من السيدات والأطفال وأثار حالة من الغضب بين المواطنين.

وأشار الشباب بإشارات بذيئة لمن اعترض وعاتبهم على تصرفهم.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها حاليًا لتحديد هوية مرتكبي الواقعة وضبطهم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأكدت الجهات المعنية أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فور الانتهاء من الفحص، في إطار الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والتصدي لأي سلوكيات خارجة عن القانون.