شرطة نسائية لمنع التحرش.. خطة محكمة لتأمين احتفالات عيد الفطر

نشرت وزارة الداخلية قوات من كافة قطاعاتها لاستقبال عيد الفطر المبارك ونفذت خطة محكمة لتأمين احتفالات المواطنين بالعيد.

وقامت الادارة العامة للمرور بتكثيف الحملات المرورية علي كافة الطرق والمحاور الرئيسية لإزالة الإشغالات وتسهيل المرور خاصة فى أيام العيد، مع مد فترات الورديات المسائية للثانية صباحا، بالإضافة إلى تكثيف تواجد الأوناش حول الساحات، لمنع وقوف السيارات وتسهيل حركة المرور.

ووضعت ادارة المرور خطة لتكثيف الخدمات المرورية لاستيعاب حركة السيارات المغادرة من مناطق القاهرة الكبري والمتجهة إلي مختلف المحافظات الاخري مرتادى الطرق السريعة التابعة للإدارة لزيارة ذويهم باجازة العيد وانتظار عودة تلك المركبات كما تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة والإدارة العامة لمرور الجيزة والقليوبية والاسكندرية والبحيرة والسويس ومرسى مطروح لتنظيم الخدمات المرورية على مداخل ومخارج القاهرة الكبرى من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة العامة للمرور المزودة بكاميرات لمحاور القاهرة والجيزة ومداخل ومخارج الطرق من والى القاهرة.

وارتكزت تلك الخطة على نشر وتكثيف الخدمات المرورية وتفعيل دور خدمة الإغاثة لتلبية احتياجات المواطنين في حالة حدوث أي طارئ ومراقبة السرعة لتقليل الحوادث بالحملات الرادارية المتحركة وتكثيف الحملات الخاصة بضبط قائدي المركبات متعاطي المواد المخدرة.



كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة على المحاور التابعة للإدارة (الثابتة والمتحركة) للعمل على انتظام الحالة المرورية ومنع اى تكدسات على المحاور المتوقع حدوث كثافات عليها وهى الطريق الدائري (أعلي الطريق الزراعي – أسفل نفق السلام – مدخل الاتوستراد – محور المنيب حتى مطلع محور المريوطية – منزل محور المريوطية على القوس الغربي ) طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي – طريق السويس الصحراوى – طريق القطامية العين السحنة – طريق الاسماعلية الصحراوى – طريق الإسكندرية الزراعي - طريق العلمين الساحلى – طريق الاسكندرية الساحلى.



وتم نشر وتكثيف الخدمات على جميع الطرق على مدار 24 ساعة بهدف تحقيق سيولة مرورية وتحقيق أمان الطريق وتأمينه حتى يقضي المواطنين رحلتهم فى الذهاب والعودة بسلام وأمان وذلك من خلال تعزيز تلك الطرق وتزويدها بمجموعات كافية من الضباط والأمناء راكبي الدراجات النارية للمرور على هذه الطرق لملاحظة الحالة والتأكد من التزام قائدي المركبات بالسرعات المقررة وضبط المخالفات المرورية وكذلك الاقوال الامنية المزودة بالسيارات ذات الدفع الرباعى بالطرق للحفاظ على امن وامان الطريق كما تم تزويد الإدارة بالعديد من السيارات الحديثة المزودة بكاميرات لمراقبة الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات مع التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة.

وتم تفعيل خدمة الاغاثة إسهاماً فى تخفيف الأعباء على المواطنين عن طريق تزويد وتكثيف سيارات الإغاثة على الطرق والمحاور التابعة للإدارة والتى من المتوقع زيادة الحركة المرورية عليها وذلك يهدف بالدرجة الأولى الى إرشاد ومعاونة المواطنين مستخدمي هذه الطرق الذين يتعرضون الى حوادث أو مشاكل بسبب أعطال سياراتهم والعمل على توفير جميع السبل المتاحة من سحب السيارات المعطلة والعمل على إيجاد من يقوم بإصلاحها فى أقرب محطة خدمة وذلك على مدار 24 ساعة ومن خلال الاتصال بغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور فيما تم تزويد جميع أقسام الطرق والمحاور التابعة للإدارة بسيارات دفع رباعي وأجهزة مراقبة السرعة من الرادارات الحديثة الثابتة والمتحركة للعمل على ضبط المخالفين للسرعات المقررة على تلك الطرق والمحاور وكذلك تركيب كاميرات على الطريق الدائرى لمراقبة ورصد السيارات وضبط المخالفين من قائدى السيارات.



وارتكزت خطة تأمين عيد الفطر المبارك على محورين أساسيين أولهما تعيين الخدمات اللازمة لمتابعة الحالة الأمنية طوال أيام العيد، والثانى تعيين الخدمات اللازمة لتأمين ساحات صلاة العيد عن طريق تكليف قيادات المباحث الجنائية بتأمين أماكن الصلاة بالمساجد والساحات بالميادين الكبري فى جميع الانحاء وتضمنت الخطة ايضا تعزيز التواجد الأمنى والخدمات الشرطية بحثية ونظامية أمام الملاهى والمسارح ودور السينما والحدائق العامة والمتنزهات والمراسى النيلية والنوادى التى تشهد تجمعات جماهيرية خلال فترة أيام العيد، بهدف حفظ الأمن وضبط كل ما يخل بالأمن العام.

وفيما يتعلق بطريق الكورنيش، سيشهد انتشارًا أمنيًا مكثفًا على طول الكورنيش بقصد تأمينه وتأمين المواطنين الذين يأتون للتنزه عليه واستقلال المراكب النيلية، حيث يتم تعيين لواءات شرطة للإشراف على الخدمات الأمنية من قوات مكافحة العنف ضد المراة بقصد منع حدوث أى حوادث تحرش بالفتيات، وسيتم توزيع أعداد كافية من رجال الشرطة على طول كورنيش النيل لتأمينه بالكامل وضبط أى ما من شأنه تعكير صفو احتفالات المواطنين.

كما تشتمل الخطة علي ضبط محرزى ومتجرى الألعاب النارية ومنع تداولها لما لها من أضرار على حياة الأطفال والمواطنين، بالإضافة إلى تفعيل دور شرطة التموين فى إحكام الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز ومحطات البنزين لمنع تهريب السلع المدعمة أو بيع السلع المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك، وشن حملات مكثفة بمشاركة مفتشى الأغذية للمتابعة الدقيقة لمحلات بيع المأكولات للتأكد من صلاحية المأكولات التى يتم تقديمها للمواطنين، كما تقوم ادارة مكافحة المخدرات بدورا اساسيا لضبط المواد المخدرة بانواعها التي ينتشر بيعها بتلك الفترة حث تتم مداهمة عدد من البؤر الاجرامية التي تكشف عنها التحريات لضبط تجار المراد المخدرة والخارجين علي القانون.

وفي مجال التموين استعدت ادارات مباحث التموين بحملات رقابية مكثفة على الأسواق بهدف التأكد من صلاحية السلع الغذائية ومطابقتها للمواصفات والأوزان القياسية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والتأكد من ملائمة الأسعار وجودة وصلاحية السلع المعروضة، وقال مصدر امنى ان الحملات تتضمن 4 محاور (محور المخابز والمطاحن - محور المواد البترولية والبوتاجاز - محور السلع الأساسية واللازمة - محور الرقابة التموينية) فعلى صعيد محور المطاحن والمخابز تقوم مباحث التموين بحملاتها على المطاحن بالقطاعين العام والخاص الخاصة بإنتاج الدقيق البلدى المخصص للمخابز البلدية ، وكذلك الدقيق الفاخر حر التداول والذى ينتج من مطاحن القطاع الخاص، والذى يستخدم فى الحلويات وكعك العيد وتعمل على توفيره بالأسعار المناسبة أما محور المواد البترولية والبوتاجاز فتسعى لمواجهة زيادة الطلب على المواد البترولية من بنزين و سولار وذلك بالتنسيق مع شركات البترول لتحقيق الزيادة المطلوبة خلال فترة العيد، وعن السلع الاساسية تحرص الادارة علي التاكد من توفرها بكافة المجمعات الاستهلاكية مع تطبيق المحور الاخير بالرقابة التموينية علي التجار والتاكد من عدم مخالفتهم الاسعار المقررة وصلاحية المنتجات والسلع.