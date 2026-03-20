رادارات وسيارات اغاثة.. اجراءات عاجلة من المرور لسلامة المواطنين في العيد

عززت الادارة العامة للمرور الطرق الزراعية والصحراوية والكباري الجديدة في كافة انحاء الجمهورية برادارات حديثة ونشرت سيارات اغاثة ودفع رباعي ضمن خطة تامين والحفاظ على سلامة المواطنبن خلال أيام عيد الفطر المبارك التي تمتد اجازته ل ٥ ايام.



وقال اللواء احمد هشام الخبير المروري ان الإدارة العامة للمرور وضعت خطة محكمة للخروج باحتفالات عيد الفطر المبارك الى بر الامان حيث قامت بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية لنشر الخدمات المكثفة المدعمة بالأوناش والمساعدات الفنية لملاحظة حركة سير السيارات على مدار اليوم الكامل.

وتنتشر على الطرق الصحراوية والزراعية الخدمات المرورية والدراجات النارية وسيارات الدفع الرباعي والاكمنة الثابتة للتأكد من التزام قائدي السيارات بالإرشادات المرورية حفاظا على سلامتهم وحياتهم.

واضاف هشام ان كافة مناطق الاعمال بالطرق المختلفة تم توزيع الارشادات والعلامات لإرشاد السائقين، وتم تعزيز كافة أماكن المتنزهات بخدمات مرورية خاصة مناطق الكورنيش وممشى اهل مصر وكافة الحدائق والمتنزهات لمنع الانتظار الخاطئ والمواقف العشوائية وتحقيق السيولة المروية.

وتتعاون كافة قطاعات وزارة الداخلية مع الادارة العامة للمرور لانهاء احتفالات عيد الفطر بامان حيث نجحت ادارات المرور المختلفة في تامين ساحات صلاة عيد الفطر وسحب الكثافات ومنع الانتظار العشوائي فيما تتكاتف جهود ادارات الحماية المدنية ومكافحة جرائم الاداب ومكافحة المخدرات ومكافحة العنف ضد المرأة والطفل.