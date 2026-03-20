يهربها للسوق السوداء.. التحقيق مع مدير مستودع رفض بيع اسطوانات الغاز للمواطنين

تباشر النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة مع مدير مستودع اسطوانات غاز لرفضه بيع الاسطوانات للمواطنين.

طلبت النيابة تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة وملابساتها كما قررت حجز المتهم ٢٤ ساعة على ذمة التحريات.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضرر خلاله أحد الأشخاص من القائم على مستودع أسطوانات غاز لرفضه بيع أسطوانات الغاز له بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد المستودع المشار إليه كائن بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، وأمكن ضبط مدير المستودع أحد الأشخاص – مقيم بالمنوفية وتبين مخالفته لشروط التراخيص والتصرف فى عدد من أسطوانات الغاز من الحصة التموينية المدعمة المثبتة بالمستودع، وبمواجهته أقر بقيامه بالإتجار غير المشروع بأسطوانات الغاز السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.