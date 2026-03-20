باسم سمرة : مفيش الأقوى والأكبر..ورأي الجمهور الفيصل في مكانة الفنان

استضاف الإعلامي د. عمرو الليثي في سهرة اول ايام العيد النجم باسم سمرة، الذي كشف عن أسرار كواليس مسلسل "عين سحرية" وأهم وأصعب المشاهد التي عاشها داخل وخارج الكواليس.

وعن نجاح المسلسل، قال باسم سمرة :" توقعت هذا النجاح وهو ١٥ حلقة والفكرة مختلفة والشخصية متميزة ومخرج رائع وإنتاج محترم ولم يتم تخصيص ميزانية للسوشيال ميديا او للجان الإلكترونية وللاسف موجودة تلك الظاهرة اللجان وتقدم أشياء فيها ما يخدع الناس".

وعن ظاهرة اللجان الإلكترونية، قال باسم سمرة :" للأسف ظاهرة غير صحية لكل ممثل او مسلسل ، وتبادل السباب بين الفنانين او القول ان الفنان هذا هو الافضل اجاب نجد للاسف من يريد ان تستمر مثل تلك الامور من اجل ان يشتغل ".

وأضاف باسم سمرة :" لا يوجد من هو الاول والأفضل والفيصل هو رأي الشارع وبعض العاملين في السوشيال ميديا يقومون بتمرير أخبار غير صحيحه لتظل الخلافات بين النجوم ويظل الترند وما الي ذلك".

وعن نجوم الدراما ومن الافضل، قال باسم سمرة :" مافيش الكلام ده وما فيش الاقوي والاهم والأكبر وراي الجمهور هو الفيصل في هذا الامر".

وتابع باسم سمرة :" من يقول ان الأكثر مشاهدة هذا شخص خائف من ان احد الممثلين ياخد هذا النجاح منه ، وهناك ممثلين عايشين علي السوشيال ميديا لو نحتاج فلوس وبياخد بس أنا معملتش كده".