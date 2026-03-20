باسم سمرة: عصام عمر نجم جميل.. وشخصية زكي في عين سحرية صعبة جدا

حل الفنان باسم سمرة ضيفا على الإعلامي عمرو الليثي في سهرة العيد المذاعة على قناة " الحياة ".

وتحدث باسم سمرة عن كواليس دوره في مسلسل عين سحرية، قائلا:" عصام عمر نجم جميل وعامل أفلام حصلت على جوائز عالمية ".



وقال باسم سمرة :" استمتعت بالعمل مع الفنان عصام عمر "، مضيفا:" توافر إنتاج متميز وورق يخاطب الجمهور وممثلين موهوبين سوف ينتج عمل متميز ".

وأضاف باسم سمرة :" لما جالي دور زكي في عين سحرية لم أقلق على الإطلاق وحبيت الورق وحبيت الشخصية ".

وتابع باسم سمرة :" شخصية زكي في عين سحرية واحد من الناس وهو مش شرير ومش طيب والدور كان صعب جدا ".