المرافعة بعين سحرية ومرافعة أحمد زكي في ضد الحكومة.. باسم سمرة يكشف أوجه التشابه

حل الفنان باسم سمرة ضيفا على الإعلامي عمرو الليثي في سهرة العيد المذاعة على قناة " الحياة ".

وتحدث باسم سمرة عن كواليس مشهد المرافعة في عين سحرية وتشبيه البعض المشهد بمرافعة الراحل احمد زكي في فيلم ضد الحكومة .

وقال باسم سمرة :" محدش بيتقارن بالراحل أحمد زكي وكل فنان له طعم ولون وانا من محبي احمد زكي ولا ادعي أنني في مستواه ".



وأكمل باسم سمرة :" مشهد المرافعة في عين سحرية كان مركب للغاية وفكرنا نعمل المرافعة بالعامية لكنها كانت ضعيفة للغاية ".

ولفت باسم سمرة :" صورت مشهد المرافعة في عين سحرية كاملا مرة واحدة"

