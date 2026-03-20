باسم سمرة عن عين سحرية: مفيش كلمة اتشالت.. ومبسوط بمناقشة الدراما للملفات الجريئة

حل الفنان باسم سمرة ضيفا على الإعلامي عمرو الليثي في سهرة العيد المذاعة على قناة " الحياة ".

وتحدث باسم سمرة عن كواليس دوره في مسلسل عين سحرية، قائلا:" إحنا فضلنا شغالين طوال شهر رمضان واخر حلقة اتأخرت وكنت خايف حاجة تتشال ".

وقال باسم سمرة :" مفيش كلمة اتشالت من مسلسل عين سحرية ولم يتم إزالة أي كلمة فيها نقد من مسلسل عين سحرية ".

وأضاف باسم سمرة :" انا مبسوط إن القضايا الجريئة يتم مناقشتها في التليفزيون المصري وهناك جراة في الدراما هذا العام ".

وتابع باسم سمرة :" شخصية زكي في عين سحرية واحد من الناس وهو مش شرير ومش طيب والدور كان صعب جدا ".

