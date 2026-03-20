باسم سمرة: لم أستحضر ذكريات وفاة ابنتي خلال تمثيل مشهد مرض ابنتي في مسلسل عين سحرية

حل الفنان باسم سمرة ضيفا على الإعلامي عمرو الليثي في “سهرة العيد” المذاعة على قناة “الحياة”.

وتحدث باسم سمرة عن كواليس دوره في مسلسل عين سحرية، قائلا: "أنا ضد إعادة تصوير المشاهد في الأعمال الدرامية".

وكشف باسم سمرة كواليس مشهد مرض ابنته في مسلسل عين سحرية، قائلا: “لم أستحضر ذكريات وفاة ابنتي في الحقيقة، خلال مشهد مرض ابنتي في مسلسل عين سحرية”.

وقال باسم سمرة، إن “شخصية زكي في مسلسل عين سحرية، هي شخصية دسمة، ولديه الكثير من المشاعر”.

وأكد: “أنا مبسوط إن القضايا الجريئة يتم مناقشتها في التليفزيون المصري، وهناك جرأة في الدراما هذا العام”.