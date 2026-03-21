نشاط رئاسي مكثف للرئيس السيسي في أول أيام عيد الفطر المبارك

شهد أول أيام عيد الفطر المبارك نشاطًا رئاسيًا مكثفًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، شمل أداء صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الفتاح العليم بالعاصمة الجديدة.

وحرص السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على التقاط صورة تذكارية مع أبناء شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة المدنية والمدنيين، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

يأتي هذا التقليد السنوي في إطار حرص سيادته على مشاركتهم أجواء البهجة بقدوم العيد؛ وتأكيدا على تقدير الدولة المصرية لتضحيات الشهداء الأبرار لحماية وطننا الغالي مصر.

ثم توجه السيد الرئيس توجه بعد ذلك، وبرفقة سيادته الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إلى المركز الترفيهي بمنطقة النهر الأخضر مستقلاً المونوريل ، ايذانا بافتتاح مونوريل شرق النيل ومنطقة النهر الأخضر بالعاصمة الجديدة، والتي تتضمن أكبر حديقة مركزية على مستوى العالم، حيث شارك السيد الرئيس عدداً من الأطفال سعادتهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، وقام بإهدائهم الهدايا بهذه المناسبة.

الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الباكستاني

كمل تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس الوزراء الباكستاني وجه التهنئة للسيد الرئيس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا لمصر كل الخير والتقدم والازدهار، وهو ما ثمنه السيد الرئيس.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن السيد الرئيس عبر عن تهنئته للشعب والحكومة الباكستانية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معربًا سيادته عن تمنياته بأن يعيد الله هذه المناسبة الكريمة على الشعبين المصري والباكستاني وسائر الأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أعرب عن تقديره للتقدم الملموس الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وباكستان في مختلف المجالات، مشيرًا سيادته إلى ضرورة مواصلة العمل على تطويرها في عدد من القطاعات، بما في ذلك في قطاعات النقل، والتجارة، والاستثمار.

وأوضح المتحدث الرسمي أن رئيس الوزراء الباكستاني أمن على ما ذكره السيد الرئيس حول أهمية تطوير أوجه التعاون بين البلدين، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية والوثيقة بين مصر وباكستان، خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى استكشاف مجالات جديدة للتعاون الثنائي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق أيضًا لمستجدات الأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط وفي منطقة جنوب آسيا، حيث تناول السيد الرئيس جهود مصر الرامية لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط واحتواء آثار التصعيد الراهن، خاصة في ظل التداعيات السلبية لتفاقم انعدام الاستقرار على مقدرات شعوب المنطقة وعلى ارتفاع أسعار السلع والنقل. كما شدد السيد الرئيس على موقف مصر الداعم لاستقرار الدول العربية الشقيقة، ورفض مصر التام لانتهاك سيادتها أو المساس بأمنها. وفي هذا الصدد، بحث الجانبان سبل تعزيز العمل المشترك من أجل احتواء التصعيد الإقليمي الراهن واستعادة الاستقرار. كما أطلع رئيس الوزراء الباكستاني السيد الرئيس على مستجدات الأوضاع في منطقة جنوب آسيا.

الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس جمهورية كولومبيا



وتلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس جوستافو بيترو، رئيس جمهورية كولومبيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال استعرض الموقف الراهن للعلاقات الثنائية بين مصر وكولومبيا، حيث أعرب السيد الرئيس عن تقديره للتطور المتواصل الذي تشهده العلاقات بين البلدين، خاصة في أعقاب الزيارة التي أجراها الرئيس الكولومبي إلى مصر في أكتوبر ٢٠٢٥، مؤكدًا سيادته ضرورة مواصلة الجهود الرامية لتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس الكولومبي أعرب من جانبه عن تقدير بلاده للعلاقات القائمة مع مصر، مشيرًا إلى حرص الجانب الكولومبي على تطوير العلاقات بين البلدين والانتقال بها إلى آفاق أرحب على ضوء الإمكانات الهائلة المتاحة لدى البلدين. وفي هذا الإطار، فقد تم بحث فرص تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التبادل الثقافي والتعليمي، والسياحة والطيران المدني، وفي قطاعات الطاقة، والتجارة والاستثمار.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضًا مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث استمع الرئيس الكولومبي لرؤية السيد الرئيس لسبل احتواء التوتر الإقليمي الراهن، وقد تناول السيد الرئيس المساعي المصرية الرامية لخفض التصعيد في المنطقة وتجنيب الشرق الأوسط حالة من الفوضى الشاملة جراء تفاقم التوتر الراهن.

كما شدد السيد الرئيس على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الدول العربية، ورفضها التام لأي تعديات على سيادتها أو المساس بأمنها وبمقدرات شعوبها. وقد ثمن الرئيس الكولومبي الجهود التي تقوم بها مصر من أجل خفض التصعيد الراهن، معربًا عن تطلعه لاستعادة الاستقرار الإقليمي في أقرب فرصة.

كما تطرق الاتصال لمستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أعرب السيد الرئيس عن تقديره لموقف كولومبيا الداعم للقضية الفلسطينية، وأشار سيادته إلى الجهود التي تقوم بها مصر من أجل تثبيت اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، وزيادة دخول المساعدات الإنسانية للقطاع دون قيود، مشيرًا سيادته إلى ضرورة سرعة البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار بالقطاع حفاظًا على الاستقرار.

كما ناقش الجانبان التطورات الجارية في الضفة الغربية، وقد أكد السيد الرئيس ضرورة العمل على تهيئة المجال أمام استعادة المفاوضات الرامية لإيجاد تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط.

الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الجمهورية التونسية





كما تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس التونسي قدم التهنئة للسيد الرئيس بمناسبة حلول عبد الفطر المبارك، معربًا عن تمنياته بأن يعيده الله على الشعبين المصري والتونسي الشقيقين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات. وقد ثمن السيد الرئيس هذه اللفتة الطيبة من جانب الرئيس التونسي، معربًا سيادته عن تهنئته للرئيس التونسي وللشعب التونسي الشقيق بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، ومتمنيًا سيادته لتونس الشقيقة دوام التقدم والازدهار.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيسين تناولا خلال الاتصال عددًا من التطورات الإقليمية الراهنة، حيث اتفقا على ضرورة خفض التصعيد والتوتر الحالي بالنظر لآثاره السلبية على أمن واستقرار المنطقة، فضلًا عن تداعياته الاقتصادية. كما تناول الرئيسان العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة التعاون المشترك من أجل تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين نحو تحقيق التنمية والرخاء.

الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من أمير تبوك بالمملكة العربية السعودية





تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن أمير منطقة تبوك قدم التهنئة للسيد الرئيس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معربًا عن تمنياته بأن تكون هذه المناسبة الطيبة سعيدة ومباركة على الشعبين المصري والسعودي وسائر الأمتين العربية والإسلامية. وقد أعرب السيد الرئيس عن تقديره لتهنئة أمير تبوك الكريمة، وقدم سيادته التهنئة لصاحب السمو الملكي بمناسبة حلول هذه المناسبة المباركة، داعيًا الله تعالى بأن يعيد عيد الفطر المبارك على مصر والمملكة العربية السعودية وكافة الشعوب العربية والإسلامية بكل الخير والبركات.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس جدد خلال الاتصال مساندة مصر الكاملة للمملكة العربية السعودية في ظل الوضع الإقليمي الراهن، داعيًا الله عز وجل أن يديم على المملكة نعمة الأمن والازدهار تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولى عهده الأمير محمد بن سلمان.