أهداه درعا.. عمرو الليثي يكرم باسم سمرة لتميزه في مسلسل عين سحرية

استضاف الإعلامي د. عمرو الليثي في سهرة اول ايام العيد النجم باسم سمرة، الذي كشف عن أسرار كواليس مسلسل "عين سحرية" وأهم وأصعب المشاهد التي عاشها داخل وخارج الكواليس.

قال الفنان باسم سمرة ان من طقوس العيد لديه هو لقاء العائلة وبناتي والاستماع بالدفئ العائلي في العيد وأخلد الي النوم وبأكل كحك وبسكويت ، ووجه التهنئة الشعب المصري والعربي بمناسبة العيد.

وقام الدكتور عمرو الليثي بتكريم الفنان باسم سمرة قائلا تقديراً من الشركة المتحدة وقناة الحياة للفنان الكبير وقام بإهدائه درع التميز والإبداع عن مسلسل عين سحرية ومسيرته الفنية الرائعة

وأضاف باسم سمرة خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس في سهرة خاصة بمناسبة عيد الفطر ، تلقيت اتصال من منتج المسلسل والمخرج بخصوص العمل ، والقصيم التي يناقشها المسلسل في منتهي الاهمية ، وانني تعاونت اكثر من مرة مع الفنان عصام عمر وانا أحبه جدا ، وعندما قرأت ورق المسلسل والشخصية التي أقدمها تحمست جدا للدور ووافقت علي الفور.

وأضاف كانت هناك جلسات عمل مشتركة وتحدثنا كثيرا مع المخرج السدير مسعود وهو بيهتم بكل التفاصيل وكنت اتحدث معاهم واعطي بعض المقترحات وهناك حالة من الحب بين طاقم العمل وروح رائعة

كما تناولت الحلقة الحديث عن مسلسل عين سحرية وعلاقته بعصام عمر وهل فكر في الاعتزال وهل الرقابة حذفت اي اجزاء من المسلسل، وكواليس المشاهد التي جمعتهم وعلاقته به ، وهل توقع النجاح الكبير للعمل وردود الفعل السحابية من النقاد والجماهير

كما تحدث باسم سمرة عن تجربته مع المخرج السدير مسعود، مشيداً به وإنه مخرج عظيم وأنه كان يعمل معه بجدية كبيرة.

